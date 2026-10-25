Ex Ilva, fumi sulla città: Onda del Futuro chiede verifiche

La rete di associazioni e cittadini scrive a Ministero, Ispra, Arpa e istituzioni locali per conoscere l’origine delle emissioni, gli inquinanti presenti e i possibili rischi per la salute

Una scia di fumo scuro, grigio e nero, visibile anche a chilometri di distanza, e interrogativi sull’origine delle emissioni e sui possibili rischi per la salute. La rete Onda del Futuro, formata da associazioni e cittadini che hanno organizzato la manifestazione del 17 ottobre a Taranto per chiedere la chiusura del polo siderurgico, ha inviato una richiesta di informazioni al Ministero dell’Ambiente, a Ispra, Regione Puglia, Arpa Puglia, Comune e Prefettura di Taranto.

Nel documento si segnalano fumi provenienti apparentemente dalla direzione dell’Altoforno 2 dello stabilimento Acciaierie d’Italia, ex Ilva , attualmente in preriscaldo dopo la sospensione della produzione nell’ambito delle vicende giudiziarie relative al fermo dell’area a caldo.

“Il fatto che un impianto sia in preriscaldo non può essere considerato, da solo, una garanzia di assenza di emissioni inquinanti”, sottolinea la rete, precisando che “il colore dei fumi non è sufficiente per determinarne la composizione o la pericolosità: servono controlli strumentali, verifiche indipendenti e informazioni accessibili alla cittadinanza”.

Onda del Futuro chiede di identificare con certezza la sorgente delle emissioni, chiarire quali operazioni siano in corso e rendere noti i dati relativi agli inquinanti, tra cui polveri, PM10, PM2.5, ossidi di azoto, anidride solforosa e monossido di carbonio. Domanda inoltre se siano stati effettuati campionamenti specifici e controlli straordinari da parte di Arpa Puglia e Ispra, nonché quali prescrizioni ambientali regolino il preriscaldo.

Tra i quesiti anche la valutazione dei rischi per la popolazione e le eventuali misure da adottare in caso di emissioni anomale o situazioni di pericolo. “Taranto non può essere lasciata nell’incertezza. I cittadini hanno diritto a conoscere che cosa viene immesso nell’aria che respirano, quali controlli vengono effettuati e quali garanzie concrete sono previste per la loro salute”, conclude la rete, chiedendo risposte ufficiali e documentate e la pubblicazione degli esiti dei controlli. (ANSA)