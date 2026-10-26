Ex Ilva, giorni decisivi per il futuro di Taranto: vertice a Palazzo Chigi e corsa alla vendita

Il 27 ottobre il Governo incontra i sindacati a Palazzo Chigi. Intanto, Jindal e la cordata guidata da Federacciai si preparano a presentare le proposte per l’acquisizione. Gli impianti resteranno in preriscaldo al massimo fino al 15 dicembre

Si apre una settimana importante per il futuro dell’ex Ilva, tra le trattative per la cessione del gruppo siderurgico, le richieste dei lavoratori e l’attesa per la decisione della Corte di Cassazione. Il destino dello stabilimento tarantino si gioca su più fronti, in un contesto ancora segnato dall’incertezza produttiva, occupazionale e giudiziaria.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 27 ottobre, quando Governo e organizzazioni sindacali torneranno a confrontarsi a Palazzo Chigi. Al centro del tavolo ci saranno le prospettive industriali del gruppo, le garanzie per i dipendenti e le ricadute della crisi sull’indotto. Un confronto particolarmente atteso in un territorio che da tempo chiede certezze sul futuro della siderurgia e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Un’altra scadenza fondamentale riguarda la procedura di vendita. Entro l’8 novembre dovranno arrivare le offerte vincolanti dei soggetti rimasti in gara: il gruppo indiano Jindal e la cordata di produttori siderurgici italiani guidata da Federacciai. Le proposte dovranno misurarsi con un quadro industriale ancora condizionato dalle decisioni sull’area a caldo, elemento determinante per definire gli assetti produttivi e i programmi di investimento.

Area a caldo, impianti in preriscaldo fino al 15 dicembre

Nel frattempo, gli impianti dell’area a caldo non sono stati spenti alla scadenza del termine fissato dalla Corte d’Appello di Milano. Il Governo è intervenuto con un nuovo provvedimento che consente di mantenerli in preriscaldo fino alla pubblicazione delle motivazioni della decisione della Cassazione e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2026.

La proroga non equivale alla ripresa della produzione. La funzione del preriscaldo è preservare la funzionalità degli impianti ed evitare che un arresto prolungato comprometta ulteriormente la possibilità di riutilizzarli. Anche in assenza di attività produttiva, restano inoltre in vigore gli obblighi di monitoraggio delle emissioni in atmosfera.

La questione è legata al provvedimento con cui la Corte d’Appello di Milano aveva imposto interventi relativi alla presenza di amianto negli altiforni e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili. Il contenzioso è approdato in Cassazione, dove il 20 ottobre si è svolta l’udienza davanti alle Sezioni Unite civili. Le società hanno chiesto di annullare il provvedimento, mentre i cittadini di Taranto costituitisi in giudizio ne hanno sostenuto la conferma. La pronuncia è attesa e potrebbe incidere direttamente sui prossimi passaggi della vicenda.

Una crisi che pesa anche sui conti

A rendere ancora più complessa la situazione è la condizione finanziaria di Acciaierie d’Italia. Il mantenimento degli impianti in preriscaldo comporta infatti costi aggiuntivi, legati anche all’acquisto di gas dall’esterno, necessario in assenza di produzione propria. Una spesa che si somma a un quadro economico già fortemente compromesso.

Nel primo semestre del 2026, la società ha registrato perdite per oltre 551 milioni di euro. A giugno, i debiti verso i fornitori avevano raggiunto circa 1,75 miliardi, mentre l’indebitamento complessivo si attestava a circa 8,48 miliardi di euro.

Le prossime settimane saranno quindi determinanti per comprendere quale prospettiva industriale potrà concretamente delinearsi. Il confronto istituzionale, le offerte per l’acquisizione e la decisione della Cassazione rappresentano passaggi strettamente collegati, dai quali dipenderanno le scelte sul futuro produttivo dello stabilimento e le risposte attese da migliaia di lavoratori tra Taranto e il suo indotto.