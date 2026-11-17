L’ associazione tarantina esprime le sue considerazioni sui piani industriali presentati dai due gruppi, uno italiano, l’ altro indiano, per l’ acquisizione dello stabilimento siderurgico

Riceviamo e pubblichiamo la nota per intero

“Da indiscrezioni di stampa, si è iniziato a capire qualcosa di più dei piani industriali presentati da Arvedi e Jindal per l’ex-Ilva.

Arvedi avrebbe dichiarato di voler investire 3 miliardi di euro per due forni elettrici da 3 milioni di tonnellate ciascuno, alimentati da rottame e preridotto (DRI), di cui il primo sarebbe previsto non prima del 2030. Occupati dichiarati, fra le 4.500 e le 5.000 unità.

Jindal prevederebbe invece un investimento di 1,5 miliardi per un forno elettrico da 2 milioni di tonnellate, oltre a 4 milioni di tonnellate di bramme importate dall’Oman per essere laminate nell’area a freddo. Occupati dichiarati, fra le 4.000 e 4.500 unità.

In pratica ci risiamo, dopo lo spegnimento dell’area a caldo, ci riprovano e noi saremo sempre lì a rintuzzare, forti non solo della nostra ferma volontà di superare la siderurgia sul nostro territorio, ma di argomenti che pretendiamo vengano tenuti in conto.

Ci vendono questi piani come “transizione ecologica” e “salvezza occupazionale”. La realtà dei fatti e dei numeri racconta tutt’altro:

Il falso mito della “fabbrica pulita”: impatti ambientali, acustici e paesaggistici. Sostituire gli altiforni con forni elettrici (EAF) e impianti di preridotto (DRI) non significa azzerare l’impatto sulla città, ma trasformarlo in una nuova servitù industriale pesantissima:

Aria e acqua: un modulo DRI alimentato a gas metano comporta enormi emissioni climalteranti di CO2, oltre a ossidi di azoto e polveri sottili nella movimentazione dei materiali. I forni elettrici, pur eliminando le cokerie, restano impianti siderurgici ad alta intensità energetica e idrica, con produzione di fumi, microinquinanti (diossine e metalli pesanti legate alla fusione dei rottami) e milioni di tonnellate di scorie nere da smaltire.

Inquinamento acustico: chi conosce la realtà di impianti simili – come lo stesso stabilimento Arvedi a Cremona, da anni al centro delle proteste dei residenti – sa bene cosa significa vivere accanto a un’acciaieria elettrica: boati continui, vibrazioni e rumore impulsivo ad altissimi decibel provocati dall’arco elettrico che fonde il rottame 24 ore su 24, a ridosso delle case del quartiere Tamburi.

Scempio paesaggistico: le torri di riduzione diretta (DRI) sono colossi industriali alti diverse decine di metri, a volte anche più degli altiforni stessi, che verrebbero piantati a ridosso del mare e del tessuto urbano, ipotecando definitivamente lo skyline e qualsiasi vocazione turistica, culturale e ambientale del nostro golfo. E tutto questo senza che un solo metro quadro dei veleni accumulati in sessant’anni sia stato ancora bonificato.

La favola dei 4.500-5.000 occupati. Entrambi i gruppi sbandierano numeri tra i 4.000 e i 5.000 addetti a regime su tutto il perimetro nazionale (Taranto, Genova, Novi Ligure, Racconigi). Sono stime palesemente sovradimensionate e non credibili alla luce dei parametri tecnologici reali. Un moderno impianto integrato DRI-EAF altamente automatizzato richiede al massimo tra i 900 e i 1.150 operatori diretti, a cui aggiungere qualche centinaio di addetti per la laminazione a freddo. Anche sommando gli altri siti del gruppo, quei numeri non tornano e servono solo a indorare la pillola a Governo e sindacati, lasciando nell’incertezza migliaia di lavoratori oggi in cassa integrazione.

Rispediamo al mittente l’ennesima ripartenza: investiamo sul futuro, non sulle macerie. Il punto politico è uno solo: basta, Taranto ha già dato! Con 1,5 o 3 miliardi di euro di investimenti, oltre a quelli pubblici per l’impianto DRI, e gli anni necessari per costruire nuovi mostri d’acciaio, si può e si deve far nascere un’economia completamente diversa:

Bonifiche reali e immediate dei suoli e delle falde, creando lavoro vero, sano e duraturo per migliaia di operai tarantini nella messa in sicurezza del territorio.

Riconversione economica strutturale: economia del mare, logistica portuale pulita, ricerca scientifica, energie rinnovabili, turismo culturale, agroalimentare di qualità e rigenerazione urbana.

Il ricorso al TAR presentato dalla nostra e da altre associazioni del territorio contro un’autorizzazione rilasciata senza garanzie ambientali è lì a dimostrare che non faremo sconti a nessuno. Respingiamo al mittente i piani di Arvedi e Jindal: il tempo dell’acciaio a Taranto è finito.

È ora di liberare la città e costruire il suo futuro”.