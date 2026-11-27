Gli ambientalisti contestano i nuovi progetti industriali e accusano il Governo di trascurare salute, ambiente e occupazione. La richiesta è puntare sul risanamento e sulla riconversione economica del territorio.

Il nuovo rilancio dell’offerta di Jindal e il rinnovato interesse del gruppo Arvedi per l’ex Ilva riaccendono la polemica sul futuro dello stabilimento siderurgico di Taranto. A intervenire è l’associazione Giustizia per Taranto, che contesta duramente la strategia del Governo e torna a chiedere un cambio di rotta nelle politiche industriali destinate al territorio ionico: “Ci avete rotto i polmoni. E continuate a chiamarlo rilancio” è il titolo scelto per la nota diffusa dagli ambientalisti, che vedono nelle nuove manifestazioni di interesse per l’acciaieria il ripetersi di uno schema già sperimentato in passato: grandi promesse di investimenti e sviluppo industriale, senza che a queste corrispondano, secondo l’associazione, sufficienti garanzie per la salute pubblica, l’ambiente e l’occupazione.

Nel mirino finisce innanzitutto il gruppo indiano Jindal, che avrebbe rilanciato la propria proposta prospettando investimenti per 7,5 miliardi di euro. Una cifra sulla quale Giustizia per Taranto solleva più di una perplessità, sottolineando che non sarebbe interamente riconducibile al progetto di acquisizione e rilancio dello stabilimento tarantino. Critiche anche nei confronti del gruppo Arvedi, i cui rappresentanti hanno visitato ieri gli impianti siderurgici. L’associazione richiama il piano da 3 miliardi di euro e la disponibilità manifestata dal gruppo a condizionare il proprio eventuale impegno all’accoglienza da parte della comunità locale, esprimendo fin da ora la propria contrarietà a questa prospettiva.

Nel documento viene chiamato in causa anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, accusato di concentrare il dibattito sulla procedura di vendita, trascurando le ricadute che i progetti industriali potrebbero avere sulla città. Per gli ambientalisti, nella discussione sul futuro dell’ex Ilva continuano a occupare una posizione secondaria temi fondamentali come la salute, la salvaguardia ambientale e le prospettive occupazionali.

Tra le principali contestazioni c’è l’assenza, secondo l’associazione, di un’adeguata valutazione degli impatti dei piani presentati dai potenziali acquirenti. Dubbi vengono sollevati anche sulle prospettive occupazionali prospettate. In particolare, rispetto al piano industriale aggiornato di Jindal, Giustizia per Taranto richiama le indiscrezioni secondo cui alla produzione attraverso forni elettrici si affiancherebbe l’importazione di bramme da destinare alle successive lavorazioni.

Una posizione che si fonda sulla rivendicazione dei diritti dei lavoratori e della popolazione. “I lavoratori hanno diritto a un’occupazione dignitosa e sicura. I cittadini hanno diritto alla salute. Il territorio ha diritto a essere risanato e riconvertito. Sono diritti, non concessioni da negoziare con il prossimo potenziale acquirente”, sottolinea l’associazione.

La critica investe soprattutto l’assenza di una strategia che prenda in considerazione modelli di sviluppo economico e produttivo alternativi alla siderurgia. Insistere esclusivamente sul rilancio dell’acciaieria, secondo Giustizia per Taranto, significherebbe riproporre le scelte del passato senza affrontare le problematiche che da decenni condizionano il futuro della città.

Il rischio, evidenziato dagli ambientalisti, è che una nuova stagione di investimenti industriali lasci sostanzialmente irrisolte le criticità ambientali e sociali di Taranto, perpetuando la dipendenza del territorio dalla grande industria e contribuendo ad alimentare la fuga delle giovani generazioni.

Da qui l’appello a cambiare prospettiva, puntando sul risanamento ambientale e sulla riconversione economica del territorio, anziché continuare a destinare risorse alla prosecuzione dell’attività siderurgica: “Non servono nuovi progetti siderurgici, non servono altri miliardi da sperperare, non servono altri decreti da blindare con la fiducia. Serve il coraggio di scegliere Taranto, finalmente”, conclude Giustizia per Taranto.