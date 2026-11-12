Ex Ilva, Giustizia per Taranto punta sul ricorso al T.A.R.: “Decisivo per il futuro della fabbrica”

L’associazione richiama l’attenzione sui nuovi piani del Governo per l’area a caldo con impianti DRI e forni elettrici. Chiesta l’anticipazione dell’udienza del 10 marzo: al centro del ricorso gli obblighi di bonifica e il calcolo del Carbon Budget

Con la chiusura dell’area a caldo con gli altiforni dell’ex Ilva, l’attenzione si concentra ora sui nuovi piani del Governo, che punta a ricostituirla attraverso impianti DRI e forni elettrici, con l’assegnazione dei rami d’azienda a uno tra Arvedi e Jindal. Secondo Giustizia per Taranto, la classe politica e imprenditoriale sarebbe già pronta ad accogliere il progetto di una nuova area a caldo, senza aver prima esaminato i piani industriali né verificato gli impatti che il nuovo assetto produttivo potrebbe continuare ad avere sulla città.

In questo scenario, l’associazione sottolinea l’importanza del ricorso al T.A.R. di Lecce, un’iniziativa alla quale hanno partecipato numerosi cittadini durante le assemblee pubbliche organizzate in piazzetta Gandhi nel 2025 e portata avanti insieme a Isde Italia, Peacelink, Genitori Tarantini, Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, al sindacato LMO e al Codacons ad adiuvandum.

L’esito del ricorso, secondo Giustizia per Taranto, potrebbe incidere sul tentativo di realizzare la cosiddetta “decarbonizzazione” eludendo gli obblighi di bonifica del sito dopo la chiusura dell’area a caldo. Il ricorso, curato dallo stesso team di legali che ha seguito l’inibitoria che ha portato allo spegnimento dell’area a caldo, si fonda sull’impossibilità di procedere a qualsiasi intervento di “decarbonizzazione” dell’ex Ilva in assenza del previo calcolo del Carbon Budget.

Quest’ultimo rappresenta la quantità massima cumulativa di anidride carbonica (CO2) che l’umanità può ancora emettere in atmosfera senza superare una determinata soglia di riscaldamento globale rispetto ai livelli preindustriali. Per evitare un ulteriore aumento delle temperature, le emissioni nette globali devono infatti scendere a zero.

Su questi aspetti sarà chiamato a pronunciarsi il T.A.R. di Lecce. La decisione potrebbe quindi avere ripercussioni sulla gara appena conclusa e sui relativi piani industriali. L’udienza conclusiva è fissata per il prossimo 10 marzo, ma i legali di Giustizia per Taranto hanno chiesto di anticiparla il prima possibile, vista l’importanza che il procedimento riveste in questa fase.