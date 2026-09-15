Ex Ilva, governo al lavoro per decreto a tutela dei lavoratori dell’ indotto

Si punta a condivisione con i sindacati e in Cdm

Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell’indotto dell’ex Ilva . Secondo quanto si apprende da fonti

vicine ai commissari si sta ragionando su strumenti straordinari (come la cassa integrazione o misure di accompagnamento) per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti, dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell’area a caldo. L’idea

dell’esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi: le soluzioni

che verranno condivise con i sindacati saranno quindi inserite in un decreto da portare al cdm pomeridiano.



Al precedente tavolo le parti si

erano date appuntamento per oggi, ma la riunione è stata spostata a domani proprio per avere più tempo per definire le

misure. Quella di domani è la 20esima volta, dal 23 ottobre 2023, che si riunisce a Palazzo Chigi il tavolo sull’ex Ilva presieduto dal sottosegretario Alfredo Mantovano. (ANSA).

