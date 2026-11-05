Ex Ilva, Gozzi a Palazzo Chigi in vista della scadenza del bando

Il presidente di Federacciaia e Special Advisor di Confindustria avrebbe incontrato il governo in relazione alla gara per il futuro dell’impianto. Le offerte dovranno essere presentate entro la mezzanotte dell’8 novembre

La visita a Palazzo Chigi di Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e Special Advisor per l’Autonomia Strategica Europea, il Piano Mattei e la Competitivita’ di Confindustria, secondo quanto si apprende, e’ relativa alla prossima scadenza del bando per le offerte per l’ex Ilva. La scadenza per presentare offerte e’ fissata per la mezzanotte dell’8 novembre. Federacciai, raccogliendo una cordata di imprese italiane attive nella siderurgia, aveva presentato una manifestazione di interesse per l’area a freddo dell’ex Ilva. (Radiocor)