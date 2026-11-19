Il presidente di Federacciai: “Resta il problema energia”

In audizione il 18 novembre alla commissione Industria alla Camera, Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, svela come sarà la “nuova” Ilva di Giovanni Arvedi se l’imprenditore di Cremona, che compete nella gara appena conclusasi con gli indiani di Jindal, si aggiudicherà gli asset industriali. Alla Camera Gozzi parla dei costi energia, dei problemi conseguenti che stanno attraversando le acciaierie elettriche, chiede alla politica un impegno concreto e condiviso, ma gran parte del suo intervento è su Acciaierie d’Italia.



Riferendosi ad Arvedi, Gozzi dice che “sinora non c’era mai stata un’iniziativa dei siderurgici italiani e invece oggi una proposta c’è ed é una proposta di grande interesse”. Quella di Arvedi, spiega Gozzi, prevede “la ricostruzione dell’area a caldo di Taranto con la realizzazione, nella fase iniziale, di in forno elettrico di grande dimensione, tra i 2,5 e i 3 milioni di tonnellate, e di un nuovo treno di laminazione della tecnologia di Arvedi a Cremona, che é una tecnologia di grande innovazione, prima al mondo, perché elimina una fase del processo che è quella delle colate continue. L’acciaio liquido passa direttamente dal forno al treno di laminazione”.

Cornigliano e Novi approvvigionati da Cremona o dall’Europa



“In una seconda fase – annuncia Gozzi – si prevede un secondo forno elettrico ed eventualmente di un impianto di Dri se la comunità di Taranto sarà d’accordo sul Dri e se si troverà il gas a prezzi sostenibili. Inoltre, Arvedi ha garantito la possibilità di approvvigionare gli stabilimenti di Cornigliano e di Novi direttamente da Cremona o attraverso accordi con altri siderurgici europei con l’acquisto di coils a caldo, che é un altro elemento particolarmente positivo”. ( credit Il Sole24ore)