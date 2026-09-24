Ex Ilva, Gozzi sul Piano Industriale: “Bisogna capire se è sostenibile”

Federacciai insieme a 14 imprese siderurgiche italiane ha presentato una manifestazione per gli impianti ex Ilva (esclusa l’area a caldo di Taranto) e sta lavorando per decidere se presentare una offerta

“Stiamo lavorando per capire condizioni. Prima di presentare un’offerta’ per l’ex Ilva ‘dobbiamo renderci conto che possa esserci un piano industriale sostenibile. Mica vogliamo fare una cosa che va in amministrazione dopo 1 o 2 anni”. Così Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, a margine dell’evento “Le nuove rotte del lavoro” di Umana.

Federacciai insieme a 14 imprese siderurgiche italiane ha presentato una manifestazione per gli impianti ex Ilva (esclusa l’area a caldo di Taranto) e sta lavorando per decidere se presentare una offerta. ‘Stiamo cercando di capire le dimensioni del problema e le condizioni. Lavoriamo” ha aggiunto Gozzi. (Fonte Borsa Italiana)