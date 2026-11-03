Ex Ilva, Gozzi sulla riconversione: “Giusto il contributo delle participate pubbliche”

Le dichiarazioni del vicepresidente di Confindustria a margine dell’incontro ‘Da ‘Filiera’ a ‘Sistema’. Valore e opportunita’ dell’industria italiana dell’energia e del nucleare

‘Il governo ha chiamato’ in causa Leonardo, Fs, Fincantieri e Rheinmetall Italia ‘nell’ultimo documento firmato a Palazzo Chigi e anche nell’ultimo decreto si parla di riconversione. E’ giusto che sui temi di riconversione le grandi partecipate industriali pubbliche siano chiamate a dire la loro e a dare il loro contributo’. Lo ha detto Antonio Gozzi, vicepresidente di Confindustria con delega alla competitivita’ e all’autonomia strategica europea e Piano Mattei e presidente di Federacciai, a margine dell’incontro ‘Da ‘Filiera’ a ‘Sistema’. Valore e opportunita’ dell’industria italiana dell’energia e del nucleare’, promosso da Ansaldo Nucleare, in corso a Roma a Palazzo Merulana. (Radiocor)