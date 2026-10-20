Ex Ilva, i cittadini in Cassazione: “A Taranto si ammala e si muore, chiediamo il diritto alla salute”

L’avvocato Ascanio Amenduni dopo l’udienza: “Confidiamo nella terzietà del giudice”. I tarantini chiedono lo stop dell’area a caldo, senza dimenticare le ricadute occupazionali.

“Confidiamo nella terzietà del giudice” lo ha detto l’avvocato Ascanio Amenduni, legale dei cittadini di Taranto che sono ricorsi alla Corte d’appello di Milano per chiedere lo stop dell’area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, dopo l’udienza di questa mattina in Cassazione.

“A Taranto c’è un popolo che è sceso in piazza, 30mila persone, cittadini, operai, perchè a Taranto ci si ammala, si muore, i bambini nascono a volte con patologie. Soprattutto si vive con l’angoscia che quel fumo, che esce e in certe situazioni si sparge, possa farti del male”, ha continuato il legale, ribadendo che a Taranto c’è il diritto “a lavorare e vivere in un ambiente sano”. Pur esprimendo ‘dispiacere’ in caso di fermata dell’attività dell’ex Ilva e le sue ripercussioni sul lavoro, l’avvocato ha sottolineato di “non aver visto lo stesso accanimento nella difesa delle persone”. (Fonte Borsa Italiana)