Ex Ilva, i commissari ricorrono in Cassazione contro lo stop all’area a caldo

La vicenda giudiziaria sul futuro dell’acciaieria torna davanti ai giudici. I commissari puntano sulla Cassazione, mentre dal fronte dei cittadini arriva l’appello a chiudere la stagione dei contenziosi

I commissari dell’ex Ilva di Taranto hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro il decreto della Corte d’Appello di Milano che ha disposto, entro 90 giorni, la fermata dell’area a caldo dello stabilimento, ritenuta fonte di emissioni inquinanti legate a polveri sottili e amianto. Il termine fissato dai giudici scadrà il prossimo 28 ottobre.

Il ricorso è stato presentato da Ilva AS nei confronti del gruppo di cittadini tarantini che ha promosso il procedimento giudiziario chiedendo lo stop dell’impianto. Una vicenda approdata anche davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea e che ha coinvolto, tra gli altri, Regione Puglia, Gruppo di Intervento Giuridico e Codacons, oltre ad Acciaierie d’Italia Spa e Acciaierie d’Italia Holding, entrambe in amministrazione straordinaria.

Sono 14 i motivi posti alla base del ricorso alla Suprema Corte. Tra le parti figurano inoltre la Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano e la Procura generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione.

Come spiega l’avvocato Maurizio Rizzo Striano, legale dell’associazione Genitori Tarantini, il ricorso in Cassazione non sospende l’esecutività del decreto della Corte d’Appello. La decisione della Suprema Corte, secondo il legale, arriverà comunque dopo la scadenza del termine fissato per il 28 ottobre.

“Il motivo per cui lo hanno presentato – afferma Rizzo Striano – è quello di chiedere alla Corte d’Appello di Milano una sospensione dell’esecutività del proprio decreto, in attesa della pronuncia da parte della Cassazione”.

Secondo il legale, un’eventuale sospensione rischierebbe però di aggravare ulteriormente la situazione dello stabilimento e del territorio: “Così facendo, ammesso e non concesso che ottengano questa sospensione, aggraveranno ancora di più la situazione sia dei lavoratori, sia finanziaria, sia per il futuro che attende Taranto”.

Rizzo Striano parla quindi di un possibile “tirar a campare”, ipotizzando che l’obiettivo possa essere quello di rinviare la questione a dopo le prossime elezioni politiche. Una prospettiva che, secondo il legale, “provocherà danni per tutti, ad iniziare da quelli inflitti alla salute”.

“Io sono convinto che l’epoca delle cause sia finita – conclude Rizzo Striano –. La parola passa ai cittadini e ai lavoratori”.