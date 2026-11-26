Prosegue l’esame delle proposte per Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. Secondo fonti vicine ai commissari, quella del gruppo indiano avrebbe i caratteri di una nuova offerta e non di un’integrazione della precedente

I commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria proseguono la valutazione delle offerte per l’ex Ilva. In particolare, “si sta valutando la sostenibilità delle nuove proposte”, nonostante il rilancio di Jindal rappresenti una “situazione irrituale”.

È quanto apprende l’ANSA da fonti vicine ai commissari, che sottolineano come quella di Jindal non sia un’integrazione alla proposta originaria, “ma ha tutti i tratti di una nuova offerta”. (Ansa)