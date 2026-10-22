giovedì 22 Ottobre 26
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Ex Ilva, i sindacati avvertono il Governo: “Senza risposte, la mobilitazione continua”

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