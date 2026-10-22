Ex Ilva, i sindacati avvertono il Governo: “Senza risposte, la mobilitazione continua”

Dopo il tavolo al Ministero del Lavoro, Fim, Fiom, Uilm e Usb puntano sull’incontro del 27 ottobre a Palazzo Chigi. Al centro le tutele per i lavoratori dell’appalto, la CIGS e le risorse pubbliche per garantire la continuità produttiva e la decarbonizzazione

Dopo il tavolo al Ministero del Lavoro, Fim, Fiom, Uilm e Usb chiedono misure straordinarie per occupazione e indotto, risorse immediate per la continuità produttiva e un piano industriale per la decarbonizzazione. Riflettori puntati sulle offerte vincolanti attese l’8 novembre e sulla nuova CIGS.

Il confronto sulle misure straordinarie per i lavoratori di ADI in amministrazione straordinaria, Ilva in amministrazione straordinaria e delle aziende dell’appalto entra in una fase decisiva. Il 20 ottobre, al Ministero del Lavoro, si è svolto un tavolo tecnico dedicato alla piattaforma rivendicativa delle organizzazioni sindacali, che chiedono interventi a tutela dell’occupazione e un percorso di decarbonizzazione capace di garantire una prospettiva industriale, ambientale e sociale al territorio.

La riunione ha avuto carattere interlocutorio, anche in attesa delle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, riunitesi nella stessa giornata. Nel corso dell’incontro, Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno proposto l’introduzione di strumenti straordinari per la gestione delle uscite volontarie, attraverso incentivi all’esodo, pensionamenti anticipati e misure per i lavoratori impegnati in attività usuranti.

Un altro nodo centrale riguarda il futuro dei lavoratori dell’appalto. Secondo le organizzazioni sindacali, la norma del decreto-legge sulla cassa integrazione straordinaria deve essere modificata per evitare che i requisiti della monocommittenza o del fatturato pari ad almeno il 50% nel biennio precedente al 1° settembre 2026 escludano una parte consistente degli addetti. Si tratta di lavoratori che operano da anni stabilmente all’interno dello stabilimento e che, senza adeguate tutele, rischierebbero di essere coinvolti in procedure di licenziamento collettivo.

Fim, Fiom, Uilm e Usb porteranno la questione sia al prossimo incontro a Palazzo Chigi sia nelle audizioni parlamentari previste nell’ambito della conversione del decreto-legge, chiedendo modifiche che scongiurino quello che definiscono il rischio di un “disastro sociale senza precedenti”.

I sindacati rivendicano il ruolo delle mobilitazioni delle scorse settimane, compresi i presidi ai varchi dell’Eni, nel riaprire il confronto istituzionale. Gli scioperi hanno contribuito all’approvazione in Regione Puglia di un documento unitario condiviso dalle forze politiche di entrambi gli schieramenti, dal Comune e dalla Provincia di Taranto. Il documento riprende i contenuti del verbale del Consiglio di fabbrica e individua gli obiettivi per il futuro ambientale, occupazionale e industriale del territorio.

Tra i risultati rivendicati dalle organizzazioni sindacali figurano la convocazione a Palazzo Chigi, ottenuta prima ancora della pubblicazione delle motivazioni della Cassazione, e l’apertura del tavolo tecnico al Ministero del Lavoro, dove è stata avviata una prima fase di confronto sugli strumenti straordinari.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 27 ottobre a Palazzo Chigi. In quella sede, i sindacati si confronteranno con il Governo sulla base della piattaforma condivisa con i lavoratori in assemblea, anche se, con ogni probabilità, non saranno ancora disponibili le motivazioni della Corte di Cassazione. Qualora non fossero ancora note, è previsto un ulteriore incontro per individuare le soluzioni necessarie sia nell’ipotesi di chiusura dell’area a caldo sia in quella di prosecuzione dell’attività, alla luce dei ricorsi presentati da ADI in amministrazione straordinaria e Ilva in amministrazione straordinaria.

Un’altra scadenza determinante è quella dell’8 novembre, termine previsto per la presentazione delle offerte vincolanti per l’acquisizione del gruppo Acciaierie d’Italia. L’esito delle offerte sarà fondamentale per valutare i piani industriali dei soggetti interessati. Le organizzazioni sindacali sottolineano, tuttavia, di non essere ancora state informate sui progetti industriali e sui futuri assetti produttivi.

Sul futuro dello stabilimento, la posizione sindacale resta netta. “L’intervento pubblico è l’unica soluzione per garantire una vera transizione ecologica e sociale che nessun gruppo o cordata privata potrà mai assicurare”. Per Fim, Fiom, Uilm e Usb, la decarbonizzazione richiede risorse pubbliche certe, a partire dalla realizzazione del DRI, indispensabile per l’installazione dei forni elettrici. Senza un piano industriale definito, sostengono, non esiste una prospettiva per i lavoratori.

Altrettanto urgente è garantire le risorse finanziarie necessarie alla gestione commissariale. Anche nell’eventualità di un accoglimento del ricorso da parte della Corte di Cassazione, avvertono i sindacati, senza fondi immediatamente disponibili non sarebbe possibile assicurare la continuità produttiva. Da qui la richiesta di un indirizzo pubblico chiaro e di risorse certe per superare la fase emergenziale ed evitare il collasso del sistema produttivo ed economico del territorio.

Sul fronte occupazionale, le organizzazioni sindacali chiedono garanzie precise anche sulla nuova istanza di cassa integrazione straordinaria, sia per quanto riguarda il numero dei lavoratori coinvolti sia in merito al pagamento diretto da parte dell’Inps, che dovrà assicurare la regolarità delle erogazioni anche per gli addetti dell’appalto, come già avvenuto per Ilva in amministrazione straordinaria.

I sindacati contestano inoltre l’aumento del personale collocato in cassa integrazione prima del completamento della procedura prevista nei 25 giorni successivi al suo avvio. Una decisione definita irrazionale e assunta senza il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali. Per questo sarà richiesto un confronto immediato con l’azienda, al fine di chiarire le modalità con cui la gestione commissariale ha determinato numeri che, secondo le organizzazioni, non corrispondono a quelli previsti dalla procedura.

La mobilitazione, intanto, resta aperta. In base agli esiti dei prossimi incontri, i sindacati valuteranno ulteriori iniziative per impedire la dismissione dello stabilimento di Taranto e ottenere misure straordinarie che garantiscano la tutela di tutti i lavoratori. L’obiettivo dichiarato è arrivare a una soluzione definitiva, senza escludere alcuna iniziativa, sulla scia delle mobilitazioni già condotte a Taranto e Genova.

Nei prossimi giorni saranno convocate le assemblee per aggiornare i lavoratori sullo stato della trattativa e decidere insieme come proseguire. Per le organizzazioni sindacali, il 27 ottobre non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso. In assenza di risposte concrete, la mobilitazione è destinata a proseguire.

“I lavoratori di ADI in amministrazione straordinaria, Ilva in amministrazione straordinaria e dell’appalto non consentiranno a nessuno di chiudere le porte in faccia al futuro di migliaia di famiglie e di tutto il territorio”, concludono i sindacati.