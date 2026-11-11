Ex Ilva, i sindacati chiamano a raccolta i lavoratori: tre giorni di assemblee a Taranto

Fim, Fiom, Uilm e Usb convocano i dipendenti di Adi in As il 17, 18 e 19 novembre. Attese nei prossimi giorni anche le date per Ilva in As e lavoratori dell’appalto

A seguito dell’incontro presso il ministero del Lavoro, avente all’ordine del giorno l’esame congiunto relativo alla cassa integrazione per i lavoratori di Adi in as, e in attesa della nuova convocazione a Palazzo Chigi, convochiamo per martedi’ 17, mercoledi’ 18 e giovedi’ 19 novembre le assemblee con tutti i lavoratori presso il Consiglio di Fabbrica dello stabilimento.

“Nei prossimi giorni saranno comunicate anche le date delle assemblee riguardanti i lavoratori di Ilva in as e dell’appalto” lo comunicano in una nota Fim, Fiom, Uilm e Usb Taranto. (Fonte Borsa Italiana)