Ex Ilva, i sindacati dei lavoratori: “Le mobilitazioni hanno riaperto la partita, ora servono soluzioni concrete”

Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Taranto e Usb Taranto chiedono garanzie occupazionali, risorse pubbliche per la decarbonizzazione e tutele per i lavoratori dell’appalto. Il 27 ottobre il confronto a Palazzo Chigi, mentre l’8 novembre scade il termine per le offerte vincolanti

Le mobilitazioni dei lavoratori hanno riaperto il confronto sul futuro dell’ex Ilva, ma adesso è necessario passare dalle interlocuzioni alle soluzioni concrete. È la posizione espressa da Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Taranto e Usb Taranto, che chiedono al Governo garanzie sul piano industriale, sulla salvaguardia dell’occupazione e sulla transizione ecologica del gruppo Acciaierie d’Italia.

Il 20 ottobre, al Ministero del Lavoro, si è svolto un tavolo tecnico dedicato alla piattaforma rivendicativa delle organizzazioni sindacali. Al centro del confronto, le misure straordinarie a sostegno dei dipendenti di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, di Ilva in amministrazione straordinaria e delle imprese dell’appalto, nell’ambito di un percorso di decarbonizzazione capace di assicurare una prospettiva industriale, ambientale e occupazionale al territorio.

L’incontro ha rappresentato una prima occasione di confronto, in attesa delle motivazioni della Corte di Cassazione a sezioni unite. I sindacati hanno avanzato la richiesta di strumenti straordinari per accompagnare le uscite volontarie, attraverso incentivi all’esodo, pensionamenti anticipati e il riconoscimento dei lavori usuranti.

Appalto, il rischio di licenziamenti collettivi

Particolare attenzione è stata riservata ai lavoratori delle aziende dell’appalto. Secondo le organizzazioni sindacali, la norma del decreto-legge relativa alla cassa integrazione straordinaria in deroga non deve essere limitata alle imprese monocommittenti o a quelle che abbiano realizzato almeno il 50% del fatturato nel biennio precedente al 1° settembre 2026.

Paletti di questo tipo, sostengono Fim, Fiom, Uilm e Usb, rischiano di escludere numerosi lavoratori che da anni operano stabilmente all’interno dello stabilimento, esponendoli al pericolo di licenziamenti collettivi. Per questo le sigle sindacali intendono chiedere una modifica della norma sia nell’incontro con il Governo sia durante le audizioni parlamentari per la conversione del decreto-legge.

Le organizzazioni ribadiscono inoltre che i lavoratori non devono pagare il prezzo di una crisi che attribuiscono alle responsabilità delle politiche industriali dei governi succedutisi negli anni, incapaci, a loro giudizio, di programmare interventi efficaci per scongiurare l’attuale situazione.

Il 27 ottobre il confronto a Palazzo Chigi

Le mobilitazioni hanno già prodotto, secondo i sindacati, risultati sul piano istituzionale. Gli scioperi e i presidi hanno contribuito all’approvazione in Regione Puglia di un documento condiviso da tutte le forze politiche, dal Comune e dalla Provincia di Taranto. Il testo riprende gli obiettivi individuati nel verbale del consiglio di fabbrica, delineando le priorità per il futuro ambientale, industriale e occupazionale.

Un altro passaggio significativo è rappresentato dalla convocazione a Palazzo Chigi, fissata per il 27 ottobre. In quella sede le organizzazioni sindacali intendono sottoporre al Governo le rivendicazioni condivise con i lavoratori durante le assemblee.

Un ulteriore confronto potrebbe rendersi necessario qualora non fossero ancora disponibili le motivazioni della Cassazione, per individuare le soluzioni da adottare sia nell’eventualità della chiusura dell’area a caldo sia in quella di una sua prosecuzione, alla luce dei ricorsi presentati da Acciaierie d’Italia e Ilva in amministrazione straordinaria.

Un altro appuntamento decisivo è fissato per l’8 novembre, termine previsto per la presentazione delle offerte vincolanti per l’acquisizione del gruppo. I sindacati chiedono di conoscere i piani industriali dei soggetti interessati e i futuri assetti produttivi, elementi ritenuti indispensabili per valutare le prospettive dello stabilimento e dell’intero sistema siderurgico.

L’intervento pubblico è indispensabile

Sul modello industriale da adottare, Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Taranto e Usb Taranto ribadiscono la necessità di un intervento pubblico, considerato essenziale per garantire una transizione ecologica e sociale effettiva. Il processo di decarbonizzazione, sottolineano, richiede risorse finanziarie certe, a partire dalla realizzazione degli impianti di preriduzione del ferro (DRI), necessari per alimentare i futuri forni elettrici.

Senza un piano industriale credibile e finanziamenti immediatamente disponibili per sostenere la gestione commissariale, avvertono le sigle sindacali, non sarebbe possibile assicurare la continuità produttiva neppure nell’eventualità di un esito favorevole dei ricorsi. Da qui la richiesta di un indirizzo pubblico chiaro, capace di accompagnare la fase emergenziale e impedire il collasso del tessuto economico e produttivo del territorio.

Cassa integrazione, chiesto un confronto immediato

Un altro nodo riguarda la nuova istanza di cassa integrazione straordinaria. I sindacati chiedono garanzie sia sul numero dei lavoratori coinvolti sia sulle modalità di pagamento, sollecitando l’intervento diretto dell’Inps per assicurare regolarità anche ai dipendenti delle aziende dell’appalto, come già avvenuto per Ilva in amministrazione straordinaria.

Le organizzazioni contestano inoltre l’aumento del personale collocato in cassa integrazione prima del completamento della procedura prevista nei 25 giorni successivi all’avvio e senza un adeguato coinvolgimento delle rappresentanze sindacali. Per questo chiederanno un confronto immediato con l’azienda, allo scopo di chiarire le modalità con cui la gestione commissariale ha determinato numeri che, secondo le sigle, non corrisponderebbero a quelli previsti dalla procedura.

La mobilitazione proseguirà

Per Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Taranto e Usb Taranto, la vertenza è arrivata a un passaggio cruciale, ma le prossime scadenze saranno determinanti per definire il quadro complessivo. In base agli esiti degli incontri, saranno valutate ulteriori iniziative di mobilitazione per impedire la dismissione dello stabilimento di Taranto e ottenere misure straordinarie a tutela di tutti i lavoratori coinvolti.

Nei prossimi giorni saranno convocate nuove assemblee per aggiornare il personale sullo stato della trattativa e decidere insieme le successive iniziative. L’incontro del 27 ottobre, sottolineano i sindacati, non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che dovrà produrre risposte verificabili.

In assenza di garanzie concrete, le organizzazioni annunciano che proseguiranno la mobilitazione, coinvolgendo i lavoratori di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, di Ilva in amministrazione straordinaria e dell’appalto. L’obiettivo dichiarato è impedire che la crisi industriale comprometta il futuro di migliaia di famiglie e dell’intero territorio.