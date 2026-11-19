Fim, Fiom, Uilm e Usb chiedono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, garanzie occupazionali per tutto il bacino produttivo e chiarezza sul progetto industriale. Nelle prossime settimane nuove assemblee per Ilva in AS e appalto

Si sono concluse oggi le assemblee dei lavoratori di ADI in AS all’interno dello stabilimento ex Ilva di Taranto, caratterizzate da un’ampia partecipazione e da un confronto intenso. A riferirlo sono le segreterie territoriali di Fim, Fiom, Uilm e Usb, che evidenziano come dagli incontri siano emersi preoccupazione, tensione e soprattutto una profonda stanchezza tra i lavoratori, dopo 14 anni di crisi, incertezze e scelte industriali fallimentari.

Le assemblee sono state l’occasione per fare il punto su un mese decisivo per il futuro dei lavoratori coinvolti nella vertenza e per l’intero tessuto produttivo e sociale del territorio ionico. Dalla sentenza della Corte di Cassazione alla chiusura del bando per la presentazione delle offerte per l’acquisizione di Ilva da parte di Jindal e Arvedi, le organizzazioni sindacali hanno ripercorso le iniziative e le mobilitazioni messe in campo nelle ultime settimane. Tra queste, il momento di maggiore forza è stato rappresentato dai cinque giorni di sciopero, una mobilitazione che, secondo Fim, Fiom, Uilm e Usb, grazie alla determinazione dei lavoratori, ha messo in difficoltà il sistema economico e produttivo del Mezzogiorno, riportando con forza la vertenza ex Ilva al centro dell’agenda politica nazionale.

Nel corso degli incontri è stato inoltre ricordato il lavoro svolto in Regione Puglia, i numerosi confronti a Palazzo Chigi e al Ministero del Lavoro, fino al mancato accordo sulla cassa integrazione. Un percorso durante il quale le organizzazioni sindacali hanno continuato a sollecitare le istituzioni, chiedendo soluzioni e garanzie per tutti i lavoratori. Le assemblee sono state anche l’occasione per illustrare gli emendamenti presentati ai parlamentari ionici nell’ambito dell’iter parlamentare della Legge di Bilancio. Si tratta di sei proposte, spiegano i sindacati, che puntano a impedire che il peso della crisi industriale venga scaricato ancora una volta sui lavoratori, sulle loro famiglie e sull’intero territorio.

Fim, Fiom, Uilm e Usb si attendono nei prossimi giorni una nuova convocazione da parte di Palazzo Chigi, come previsto dagli impegni assunti nel verbale dell’ultimo incontro. Il Governo dovrà riferire sullo stato della gara e sulle prospettive delle offerte presentate. Per le organizzazioni sindacali non è accettabile che il futuro di migliaia di lavoratori e di un intero territorio resti sospeso in attesa dei tempi tecnici dei commissari per la valutazione delle proposte. Da qui la richiesta all’esecutivo di assumersi la responsabilità politica della vertenza e di fornire un quadro chiaro e trasparente. Nelle prossime settimane saranno inoltre programmate nuove assemblee rivolte ai lavoratori di Ilva in AS e a quelli dell’appalto.

Le richieste dei sindacati si articolano su tre punti principali. Il primo riguarda le misure straordinarie e le sei proposte presentate, con la richiesta al Governo di stanziare le risorse necessarie per il rilancio del territorio. Il secondo concerne le tutele occupazionali: Fim, Fiom, Uilm e Usb chiedono l’apertura immediata di una trattativa sugli strumenti straordinari di sostegno e accompagnamento per tutti i lavoratori ex Ilva, compresi quelli di Ilva in AS e dell’appalto, affinché nessuno venga lasciato indietro. Il terzo punto riguarda la prospettiva industriale. I sindacati chiedono al Governo di chiarire quale progetto abbia in mente e quali garanzie intenda assicurare, mettendo al centro il lavoro, la sicurezza e il rispetto della salute e dell’ambiente.

“La vertenza riguarda tutti, nessuno escluso”, ribadiscono le segreterie territoriali, sottolineando che la salvaguardia occupazionale deve interessare l’intero bacino produttivo, senza discriminazioni e senza lasciare indietro nessuno. In conclusione, Fim, Fiom, Uilm e Usb affidano a una frase il clima che si respira tra i lavoratori: “Una cosa è certa e innegabile: questo Natale, per un verso o per l’altro, a Taranto lo ricorderemo per anni!”