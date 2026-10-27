Ex Ilva, i sindacati in Senato: “Servono misure straordinarie per i lavoratori”

Audizione sul decreto legge per il siderurgico e l’indotto. Al centro del confronto la cassa integrazione, il rischio di licenziamenti e la richiesta di eliminare il vincolo del 50% del fatturato per le aziende coinvolte

Ampliare le tutele per i lavoratori dell’ex Ilva e dell’indotto, superare i limiti di accesso alla cassa integrazione e introdurre misure straordinarie per fronteggiare una crisi che rischia di avere conseguenze durature sull’occupazione e sul sistema produttivo. Sono le principali richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali nel corso dell’audizione di questa mattina davanti alle Commissioni riunite nona e decima del Senato, dedicata al decreto legge sull’ex Ilva e sulle aziende dell’indotto. Le sigle sindacali hanno evidenziato le criticità del provvedimento, chiedendo interventi più ampi per proteggere i lavoratori diretti e quelli delle imprese che operano nella filiera siderurgica.

Per Guglielmo Gambardella, segretario nazionale della Uilm, il decreto interviene su un’emergenza occupazionale immediata, senza però rispondere pienamente alla natura strutturale della crisi. “Magari ci fosse una situazione che fosse temporanea”, ha osservato, sottolineando la necessità di strumenti straordinari che vadano oltre le misure attualmente previste, anche alla luce della situazione giudiziaria legata allo stabilimento.

Gambardella ha richiamato inoltre i tempi del processo di cessione dell’impresa siderurgica e del rilancio industriale, destinati, secondo il sindacalista, a protrarsi a lungo. “È inaccettabile che i lavoratori diretti e indiretti subiscano questo processo”, ha dichiarato, definendo socialmente insostenibile una prospettiva di anni trascorsi facendo ricorso agli ammortizzatori sociali.

La Uilm ha chiesto anche interventi specifici per i lavoratori prossimi alla pensione, attraverso strumenti che consentano di accompagnarli verso il pensionamento o di favorire un’occupazione alternativa. Tra le richieste figurano inoltre forme di compensazione per chi ha svolto mansioni usuranti. Le misure, ha aggiunto Gambardella, potrebbero essere valutate nell’ambito del decreto o del percorso di definizione della legge di bilancio.

Sulla gravità della situazione è intervenuto anche Loris Scarpa, responsabile siderurgia della Fiom Cgil, secondo cui il provvedimento arriva in una delle fasi più difficili della vertenza. Il rischio, ha avvertito, è che la cassa integrazione finisca per coinvolgere la totalità dei lavoratori, mentre le imprese dell’indotto potrebbero essere travolte dalla crisi, con licenziamenti e fallimenti a catena.

Per Scarpa, il decreto affronta soltanto una parte delle questioni sollevate dai sindacati e potrebbe incidere in misura limitata sulla situazione occupazionale. La cassa integrazione in deroga, nella formulazione prevista, non offrirebbe garanzie sufficienti per evitare i licenziamenti. Da qui la richiesta di un accordo sindacale che preveda impegni precisi da parte del Governo e delle aziende dell’indotto.

Il nodo dei criteri di accesso agli ammortizzatori sociali è stato sollevato anche da Giorgio Graziani, segretario confederale della Cisl. Il decreto, ha spiegato, limita l’accesso alla cassa integrazione in deroga alle imprese monocommittenti o a quelle che realizzano almeno il 50% del proprio fatturato attraverso commesse dirette con Acciaierie d’Italia.

Una soglia che, secondo la Cisl, rischia di escludere un numero significativo di aziende, con ripercussioni sull’occupazione e sull’economia dei territori interessati, in particolare Taranto, dove il sistema produttivo è storicamente legato al comparto siderurgico. La richiesta è quindi di eliminare il vincolo del 50% e introdurre criteri di valutazione più flessibili, capaci di considerare non soltanto la quota di fatturato, ma anche il numero di lavoratori impiegati prevalentemente nelle attività legate al siderurgico. Graziani ha inoltre sollecitato ulteriori misure straordinarie per salvaguardare i posti di lavoro, sostenere il sistema produttivo e garantire la continuità delle attività aziendali e il pagamento delle retribuzioni.

Criticità sul decreto sono state evidenziate anche da Antonio Spera, segretario dell’Uglm Metalmeccanici. Pur riconoscendo l’importanza del provvedimento, Spera ha sottolineato la necessità di integrare le misure previste, affinché possano rispondere in maniera più efficace alle esigenze dei lavoratori coinvolti nella crisi.

Netta anche la posizione dell’Usb. Francesco Rizzo ha chiesto strumenti straordinari per i lavoratori, giudicando insufficienti le misure previste dal decreto al di fuori della copertura della cassa integrazione per i dipendenti dell’Ilva. Secondo Rizzo, gli strumenti individuati rischiano di non rispondere agli obiettivi indicati dalle organizzazioni sindacali.

Anche l’Usb ha posto l’accento sul superamento della soglia del 50% del fatturato legato all’ex Ilva per consentire alle aziende dell’indotto di accedere agli ammortizzatori sociali. Una modifica ritenuta fondamentale per rendere effettive le tutele previste dal provvedimento e salvaguardare, secondo il sindacato, circa 4.200 persone.