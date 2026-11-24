Viene richiesta l’ attuazione di quanto previsto dall’ art. 1 del DL del 16 ottobre 2026 n.185 che permette di accedere alla CIGD
Le organizzazioni sindacali Fim Cisl – Fiom Cgil – Uilm Uil – Usb Taranto, hanno richiesto in un documento a firma unitaria, un incontro urgente al fine di dare attuazione a quanto previstodall’art.1 del decreto legge del 16 ottobre 2026 n.185 in merito alla corretta perimetrazione dell’indotto.
È necessaria – fanno sapere – l’ apposita certificazione da parte dei Commissari Straordinari, rispetto alla monocommittenza o all’influsso gestionale prevalente. La stessa – sottolineano – si rende necessaria al fine di consentire alle imprese dell’indotto di poter accedere alla cassa integrazione in deroga ed evitare ritardi rispetto al pagamento da parte diINPS nei confronti dei lavoratori interessati.