Ex Ilva, i sindacati: “Primo risultato grazie alle proteste dei lavoratori”

Dopo la mobilitazione nazionale e territoriale, il confronto a Palazzo Chigi porta all’impegno del Governo a valutare l’ampliamento della CIGS per i lavoratori dell’indotto e a definire misure per le uscite volontarie anticipate. Resta centrale il rilancio della produzione siderurgica decarbonizzata

La revisione dei criteri di accesso alla CIGS per i lavoratori dell’indotto, nuove misure per favorire le uscite volontarie anticipate e la conferma dell’impegno del Governo sulla continuità produttiva. Sono questi i principali risultati dell’incontro svoltosi ieri a Palazzo Chigi tra le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali e la Presidenza del Consiglio, rappresentata dal sottosegretario Alfredo Mantovano e dai ministri coinvolti.

A riferirlo, in una nota congiunta, sono Fim, Fiom e Uilm, che riconducono i risultati ottenuti alle mobilitazioni nazionali e territoriali dei lavoratori. Restano sullo sfondo due passaggi decisivi per la vertenza ex Ilva: il pronunciamento della Corte di Cassazione e la procedura di vendita.

Sul fronte industriale, il Governo ha confermato l’impegno a garantire la continuità della produzione attraverso la realizzazione di impianti di riduzione diretta del ferro (DRI) e forni elettrici, con la possibilità di una partecipazione pubblica. Prosegue, inoltre, la ricerca di nuove commesse per contenere i periodi di inattività nei diversi stabilimenti.

Un altro punto centrale del confronto riguarda i lavoratori dell’indotto, per i quali i sindacati chiedono una revisione dei criteri di accesso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in fase di conversione del decreto-legge 185 del 16 ottobre. Su questo fronte, riferiscono le organizzazioni sindacali, il Governo si è impegnato a valutare un ampliamento della platea dei beneficiari.

Dal confronto è arrivato anche l’impegno a definire un insieme articolato di interventi per favorire le uscite volontarie anticipate. Fim, Fiom e Uilm giudicano positivo il coinvolgimento delle aziende partecipate pubbliche nei progetti di reindustrializzazione, ma ribadiscono che questa prospettiva non può sostituire il rilancio della produzione siderurgica. La priorità, sottolineano, resta una siderurgia decarbonizzata in grado di rispondere alle esigenze di tutti gli stabilimenti.

I sindacati attendono ora la convocazione di un nuovo incontro entro la metà di novembre. L’obiettivo è affrontare i nodi ancora aperti della vertenza ex Ilva e superare le criticità che, allo stato attuale, rendono difficile proseguire il confronto.