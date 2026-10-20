Ex Ilva, il decreto per lavoratori e indotto approda in Senato

Il provvedimento per il rilancio industriale del territorio avvia l’iter parlamentare a Palazzo Madama, ma non è ancora stato assegnato a una Commissione. L’approvazione definitiva dovrà arrivare entro il 15 dicembre
“E’ stato presentato ieri in Senato il Dl recante misure a sostegno dei lavoratori dell’ex Ilva e dell’indotto e per il rilancio industriale del territorio”.
Il provvedimento, emanato lo scorso 16 ottobre, iniziera’ quindi il suo iter parlamentare da Palazzo Madama ma non risulta ancora assegnato ad una Commissione. Il Dl dovrà passare poi all’esame della Camera per essere approvato entro la data di scadenza del 15 dicembre. (Fonte Borsa Italiana)