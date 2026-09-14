Ex Ilva, il futuro di Taranto passa dalla rigenerazione: il piano di Terra Jonica

Dalla cintura verde alla riconversione delle aree produttive, dal recupero del waterfront alla valorizzazione dell’Acquedotto del Triglio: sette proposte per ripensare la città dopo la chiusura dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico

“La situazione attuale della città richiede risposte concrete, non voli pindarici”. È da questa premessa che Terra Jonica presenta il “Piano di Rigenerazione Jonica”, un progetto pensato per affrontare la trasformazione di Taranto dopo la chiusura dell’area a caldo dell’ex Ilva.

“Crediamo nella lotta politica portata avanti attraverso la costruttività. Urlare slogan a nulla serve, se non è accompagnato da un’azione lucida e ragionata”, sottolinea l’organizzazione, spiegando di aver lavorato negli ultimi mesi a una proposta che, pur partendo da un numero limitato di interventi, punta a delineare una prospettiva più ampia per il futuro della città.

“Consci e sicuri che la chiusura dell’area a caldo dell’ex Ilva sarebbe finalmente giunta, abbiamo lavorato su un progetto, ad oggi piccolo ma ambizioso: il Piano di Rigenerazione Jonica”, affermano gli esponenti di Terra Jonica. L’obiettivo è individuare interventi “semplici e realisticamente applicabili”, ma al tempo stesso ampliabili, per “dare il via alla rinascita che questo territorio merita e dimostrare che «possono essere i giovani qui a guidarla, con convinzione e competenza”.

La proposta è stata accolta dalla Commissione Ambiente del Comune. Terra Jonica ringrazia il presidente Giandomenico Vitale “per il suo supporto e per aver voluto accogliere questo nostro documento”, auspicando che il piano possa essere discusso al più presto con l’amministrazione comunale e con gli altri soggetti eventualmente interessati. “Siamo sempre aperti al dialogo, per il bene di tutti”, ribadiscono.

Il piano individua sette direttrici di intervento. La prima riguarda la realizzazione di una cintura verde tra le attività industriali ancora operative e la città, con una funzione ecologica, paesaggistica e urbana. L’idea è quella di creare una fascia di transizione capace di ricucire il rapporto tra gli insediamenti produttivi e il tessuto cittadino.

La secondo azione riguarda l’area della memoria, attraverso la selezione di alcuni impianti dell’area a caldo da conservare e rendere visitabili, con l’obiettivo di mantenere una testimonianza della storia industriale di Taranto e trasformarla in un elemento di conoscenza e valorizzazione del territorio.

Particolare attenzione viene dedicata anche all’ambito Tamburi-Fiera. La proposta prevede di destinare uno dei capannoni del Parco Minerali alla realizzazione di uno spazio fieristico, mentre per l’altro viene ipotizzata la demolizione, con la conseguente creazione di un’area destinata a interscambio, parcheggi, verde e servizi.

Sul fronte della riconversione economica, il piano individua ambiti produttivi nelle aree che saranno progressivamente bonificate. Qui, secondo Terra Jonica, potrebbero trovare spazio imprese leggere, artigianato innovativo, servizi avanzati e nuove filiere territoriali. Il progetto contempla inoltre un ambito residenziale, individuando aree potenzialmente idonee a nuova edilizia, compresa quella sociale e popolare, da integrare con la città esistente.

Un ulteriore capitolo riguarda l’ambito portuale e il waterfront, per i quali viene proposta una riconversione selettiva dei moli non più necessari alle funzioni industriali. L’obiettivo è restituire progressivamente nuovi spazi alla città e ridefinire il rapporto con il mare. Infine, il Triglio viene individuato come ambito culturale da valorizzare attraverso il restauro dell’Acquedotto e la trasformazione dell’area in uno spazio pubblico. Una proposta che completa il disegno di Terra Jonica, mettendo insieme memoria industriale, rigenerazione urbana, nuove attività produttive, residenzialità, ambiente, cultura e rapporto con il waterfront.