Ex Ilva, il gruppo Flacks rilancia: sul tavolo una nuova proposta

Michael Flacks smentisce l’uscita dalla procedura di acquisizione e conferma la disponibilità a finanziare il progetto industriale. Atteso un confronto con il Governo

Il futuro produttivo dell’ex Ilva passa anche dalla proposta del gruppo Flacks, che conferma il proprio interesse per lo stabilimento tarantino e rilancia la disponibilità a investire nella sua trasformazione. Al centro del progetto presentato dall’imprenditore Michael Flacks c’è un nuovo modello siderurgico basato sull’impiego dei forni elettrici per la produzione di acciaio. La società aspetta adesso un segnale da Palazzo Chigi. L’obiettivo è ottenere un incontro con il governo per illustrare nel dettaglio il piano industriale e discutere le condizioni necessarie alla sua realizzazione. Flacks ha infatti ribadito che le risorse per sostenere l’investimento previsto sono disponibili e che il gruppo è pronto a procedere con la propria proposta.

La precisazione dopo le indiscrezioni

A riportare l’attenzione sulla posizione del gruppo è stata una dichiarazione dello stesso Michael Flacks, intervenuto dopo la diffusione di notizie che indicavano un possibile abbandono della competizione per l’acquisizione dell’acciaieria. L’imprenditore ha smentito questa ricostruzione, precisando che la società continua a essere coinvolta nella procedura di vendita. Nella comunicazione ha inoltre richiamato i precedenti contatti con le istituzioni, sottolineando che il piano è già stato portato all’attenzione dell’esecutivo e che resta confermata la volontà di finanziarlo.

Il nodo della riconversione produttiva

La soluzione proposta guarda al superamento dell’attuale assetto produttivo attraverso l’introduzione di forni elettrici. Si tratta di impianti che utilizzano l’energia elettrica per fondere il materiale ferroso e che possono inserirsi in un processo di rinnovamento tecnologico della siderurgia.

La proposta si colloca nel più ampio confronto sulle modalità con cui garantire una prospettiva industriale allo stabilimento di Taranto. La scelta del futuro acquirente, infatti, non riguarda soltanto il passaggio di proprietà, ma coinvolge questioni decisive come gli investimenti, la continuità della produzione, la tutela dei livelli occupazionali e la trasformazione degli impianti. Per il gruppo Flacks, il prossimo passaggio è dunque il confronto con il governo. La convocazione richiesta potrebbe rappresentare l’occasione per entrare nel merito del progetto e verificare le condizioni per il suo inserimento nel percorso di acquisizione dell’ex Ilva. (Fonte Soldi On line)