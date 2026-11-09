Ex Ilva, il progetto Arvedi: “Forni elettrici con tecnologia Eps”

Per quando riguarda la possibilita’ di realizzare dei forni elettrici alimentati da Dri (preridotto), al momento il progetto di Arvedi non ne prevede la realizzazione ma rimanda la scelta dopo un confronto con le istituzioni e le autorita’ locali

Il progetto di Arvedi per l’ex Ilva, secondo quanto si apprende, prevede di mantenere da subito i laminatoi attivi, sia a Taranto sia negli altri stabilimenti, anche con bramme importate da altri Paesi dell’Unione europea. Successivamente, si prevede la realizzazione di un primo forno elettrico con tecnologia Esp gia’ utilizzata a Cremona (sede di Arvedi), poi di un secondo forno elettrico sempre con la stessa tecnologia.

Per quando riguarda la possibilita’ di realizzare dei forni elettrici alimentati da Dri (preridotto), al momento il progetto di Arvedi non ne prevede la realizzazione ma rimanda la scelta dopo un confronto con le istituzioni e le autorita’ locali, perche’ ci sia l’accordo con la comunita’ locale per la loro eventuale realizzazione.

Il processo produttivo Esp del gruppo Arvedi per i prodotti in rotoli si basa sul colaggio della bramma sottile laminata in linea; trasforma in un solo ciclo estremamente compatto l’acciaio, prodotto al forno elettrico o al convertitore, consentendo la produzione di spessori sottili e caratteristiche dimensionali che risultavano difficilmente ottenibili con molte delle tecnologie disponibili.



Con la linea Esp il processo da acciaio liquido a coil si realizza in 180 metri ed in 5 minuti, tramite colata e laminazione in linea, sfruttando il contenuto energetico dell’acciaio liquido e la sua elevata plasticita’ alle alte temperature. (Radiocor)