Via libera con 95 voti favorevoli, 54 contrari e un astenuto al decreto che prevede misure a sostegno dei lavoratori dello stabilimento e dell’indotto e per il rilancio industriale del territorio. Il testo passa ora alla Camera. Tra le misure, l’incremento a 141 milioni delle risorse destinate ad Acciaierie d’Italia per il 2026

L’Aula del Senato ha approvato la fiducia chiesta dal Governo sul decreto legge con misure a sostegno dei lavoratori dell’ex Ilva e dell’indotto e per il rilancio industriale del territorio. I voti a favore sono stati 95, i contrari 54, un astenuto. Il si’ alla fiducia costituisce disco verde da parte del Senato.

Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 15 dicembre, passa ora all’esame della Camera. L’approvazione e’ arrivata sul testo approvato dalle commissioni Industria e Affari Sociali, con una correzione tecnica sulla copertura chiesta dalla commissione Bilancio.

Tra le misure c’e’ l’incremento da 100,5 milioni a 141 milioni le risorse che il Mimit e’ autorizzato a trasferire ad Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria per l’anno 2026. (Radiocor)