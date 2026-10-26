Ex Ilva, il Senato chiede chiarezza sui costi del mantenimento degli impianti in riscaldo

Il Servizio Bilancio invita a verificare le risorse disponibili e l’utilizzo dei finanziamenti, affinché la misura non comporti ulteriori oneri a carico dello Stato

“Verificare che non siano previsti ulteriori apporti pubblici. Sarebbe utile acquisire elementi sui costi del mantenimento in riscaldo fino al termine previsto, sulle risorse aziendali disponibili e sull’eventuale impiego del predetto finanziamento, al fine di verificare che l’attuazione non presupponga ulteriori apporti pubblici”. Così il servizio Bilancio del Senato nel dossier sul Dl che reca misure a sostegno dei lavoratori dell’ex Ilva e dell’indotto e per il rilancio industriale del territorio.

La richiesta riguarda la norma che autorizza i commissari straordinari di Ilva e di Adi a mantenere in condizioni di riscaldo gli impianti dell’area fusoria.

Collegata all’altra misura, c’e’ la previsione della erogazione di 40,5 milioni nel 2026 come ultima tranche di un prestito gia’ vagliato da Bruxelles e quindi considerata priva di effetti sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. “Pur tuttavia – rilevano i tecnici di Palazzo Madama – in considerazione del perdurare dello stato di insolvenza e della gestione commissariale della societa’ beneficiaria, nonche’ della finalita’ del prestito volta a far fronte alle indifferibili esigenze di preservazione della funzionalita’ degli impianti nelle more della procedura di vendita, sarebbe opportuno acquisire rassicurazioni circa la piena conformita’ di tale classificazione contabile alle regole del Sec 2010 (che richiedono una realistica prospettiva di integrale restituzione del capitale e degli interessi affinche’ i trasferimenti a societa’ in crisi non siano riclassificati come trasferimenti in conto capitale incidenti sull’indebitamento netto)”.

Richieste di chiarimenti sono state avanzate anche sulle misure di potenziamento della fondazione ‘Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile’, sul rifinanziamento dell’Ape sociale 2026 e sul profilo temporale del previsto esonero contributivo legato alle possibili assunzioni. (Fonte Borsa Italiana)