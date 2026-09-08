Ex Ilva, Imprese al Governo: ok alla sospensione dei licenziamenti dell’indotto

Aigi e Aepi rispondono positivamente all’appello dell’Esecutivo

Il Governo, a quanto si apprende, in occasione dell’incontro a Palazzo Chigi con le associazioni datoriali sull’ex Ilva di Taranto, ha lanciato un invito a sospendere le procedure di licenziamento annunciate nei giorni scorsi dalle aziende dell’indotto, almeno fino alla decisione della Corte d’Appello di Milano.

E una risposta positiva è arrivata dalle associazioni maggiormente rappresentative delle aziende coinvolte: Aigi e confederazione Aepi, a quanto si apprende, “per senso di responsabilità” hanno deciso di accogliere l’appello sospendendo le procedure di licenziamento. (Fonte Ansa)