Ex Ilva, in Commissione il decreto sulla continuità degli impianti strategici

Il provvedimento, all’esame del Senato con l’atto A.S. 2023, introduce misure urgenti per garantire la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale
È in programma mercoledì 9 settembre, alle 13, l’avvio dell’esame in 9ª Commissione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante “misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale”.
Il provvedimento, assegnato al Senato con l’atto A.S. 2023 e ribattezzato “decreto ex Ilva”, interviene sulla continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale.