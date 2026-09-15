Ex Ilva, in Senato il confronto sul futuro dello stabilimento di Taranto

Regione, Provincia, associazioni di categoria e commissari a confronto sulla continuità produttiva, la decarbonizzazione e la tutela dell’occupazione

Si è svolta questa mattina, in Commissione Industria del Senato, l’audizione sul decreto legge 154/2026, dedicato alla continuità operativa degli impianti strategici nazionali. Al confronto hanno partecipato gli enti locali, con Regione e Provincia di Taranto, le associazioni di categoria Federacciai, Confapi e Confindustria Taranto e i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria.

Al centro dell’audizione il futuro dell’ex Ilva di Taranto, la chiusura dell’area a caldo e la transizione verso un nuovo modello produttivo basato sulla decarbonizzazione, con Dri e forni elettrici. Sullo sfondo, la tutela dell’occupazione e le ricadute sull’intero sistema industriale del territorio.

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha ribadito la necessità di una strategia complessiva per Taranto, chiedendo una “legge speciale per Taranto, all’interno della quale ci sia un’Agenda Taranto che tenga conto della tutela dei livelli occupazionali e della necessità di un impianto siderurgico a Taranto per tutelare i posti di lavoro nel futuro”.

Secondo Decaro, per il Paese è “strategico avere un polo siderurgico completamente decarbonizzato”, anche alla luce del ruolo dell’acciaio per le aziende di trasformazione italiane ed europee. “Taranto risponde ai requisiti del regolamento europeo”, ha aggiunto il governatore, sollecitando una maggiore capacità di attrarre investimenti e il rafforzamento degli strumenti nazionali, anche attraverso Invitalia.

Nel suo intervento Decaro ha inoltre richiamato le richieste avanzate dai sindacati per la tutela dei lavoratori diretti, indiretti e dell’indotto, con particolare attenzione ai livelli occupazionali e alle misure di sostegno per le persone coinvolte nella crisi dello stabilimento.

Palmisano: “È arrivato il momento di prendere decisioni”

Per il presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, “è arrivato il momento di prendere delle decisioni”. Al centro dell’intervento il futuro dello stabilimento e le ricadute della crisi sul territorio.

Rispetto alle garanzie finanziarie per discariche e rifiuti, Palmisano ha definito la questione secondaria rispetto all’emergenza occupazionale e industriale. “Il tema è superato perché lo spegnimento dell’area a caldo supera la questione emergenziale. – Ha affermato – La questione resta sempre quella di un piano industriale, di una prospettiva nel breve, nel medio e nel lungo periodo che possa garantire i lavoratori prima di tutto”.

Il presidente della Provincia ha quindi chiesto una strategia chiara per la decarbonizzazione, attraverso la costruzione di forni elettrici e la riconversione di una parte della forza lavoro. Palmisano ha inoltre rilanciato l’ipotesi di una partecipazione pubblica nell’azienda, precisando che non si tratterebbe di “statalizzazione, ma di una partecipazione pubblica in percentuale”. A suo giudizio, un coinvolgimento dello Stato, anche limitato nel tempo, potrebbe contribuire a rassicurare gli eventuali investitori privati.

Confindustria Taranto, Toma: “Rischio bomba sociale”

Confindustria Taranto, attraverso il presidente Salvatore Toma, ha espresso un giudizio favorevole sul decreto, lanciando però l’allarme sulle conseguenze della chiusura dell’area a caldo. Secondo Toma, il rischio è quello di una vera e propria “bomba sociale” e di una progressiva desertificazione industriale del territorio.

“C’è bisogno di una transizione che porti alla decarbonizzazione”, ha sottolineato Toma, spiegando che per la realizzazione del Dri e dei forni elettrici saranno necessari circa tre anni. “In questo periodo di tempo si dovrà produrre”, ha aggiunto, indicando in un massimo di 4 milioni di tonnellate il livello produttivo auspicato e sostenendo che, alla luce degli interventi di ambientalizzazione realizzati negli ultimi due anni, tale produzione potrebbe essere mantenuta senza un aggravamento dell’impatto ambientale.

Toma ha inoltre sottolineato il ruolo dell’acciaio nella realizzazione di impianti offshore e, più in generale, la necessità di attrarre investimenti sul territorio. “Per progetti sostenibili, come l’economia circolare, serve l’acciaio”, ha affermato.

Gozzi: “La cordata italiana interessata alla parte a freddo”

All’audizione ha partecipato anche Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, che ha richiamato la manifestazione d’interesse presentata dalla cordata italiana. Secondo Gozzi, la cordata avrebbe finora dichiarato “un interesse esclusivamente alla parte sotto l’area a caldo, che impropriamente viene definita a freddo”.

Fiori: “La chiusura dell’area a caldo accelera un processo inevitabile”

Sul futuro produttivo dello stabilimento è intervenuto anche Giovanni Fiori, commissario di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. Secondo Fiori, il decreto del tribunale “accelera un processo che però era comunque inevitabile”.

“La chiusura dell’area a caldo certamente è un evento che accelera, ma non modifica quella che era la traiettoria del siderurgico”, ha spiegato. “Si parla da anni della necessità di una riconversione dai forni tradizionali ai forni elettrici e Dri, e quindi questo era già nei piani non solo del Governo, ma di qualunque investitore”.

Fiori ha quindi ribadito che a Taranto non verrà meno la produzione di acciaio, ma cambierà il processo produttivo: i forni tradizionali dovrebbero essere sostituiti, nell’arco di circa tre anni, da impianti Dri e forni elettrici.

Sul rigetto dell’istanza di riesame, il commissario ha spiegato che, anche nel caso di accoglimento del reclamo, la produzione sarebbe stata comunque sospesa. “Per dover ottemperare a questa disposizione del tribunale, abbiamo dovuto smettere di approvvigionarci di materie prime e quindi ci sarebbe comunque voluto molto tempo per riattivarla”, ha affermato.

Infine, Fiori ha chiarito la destinazione della liquidità prevista dal decreto legge. Le risorse, ha spiegato, serviranno a far fronte ai debiti nei confronti dell’indotto, che sarebbero stati pagati attraverso la prosecuzione della produzione e che, alla luce dello stop produttivo, devono invece essere saldati per “non aggravare ulteriormente la situazione di un indotto che già soffre molto”.