Ex Ilva, inchiesta sulle emissioni: indagati Aditya Mittal e Bernabé

L’ex presidente del Cda di AdI Franco Bernabè risponde di truffa per quote C02

Ci sono anche Aditya Mittal, in qualità di amministratore delegato di ArcelorMittal, tra gli otto accusati di reato associativo, e Franco Bernabè, ex presidente del Cda di Acciarie d’Italia, che risponde dell’ipotesi di truffa in relazione alle quote di C02, tra gli indagati coinvolti nell’inchiesta della Procura di Taranto che ha acceso i riflettori sulla gestione dello stabilimento siderurgico dal 2019 al 2024.

Oltre ai tre indagati per i quali sono stati chiesti gli arresti domiciliari (l’ex ad Lucia Morselli , l’ex direttore dello stabilimento di Taranto Alessandro Labile e il dirigente Ispra Francesco Astorri), il 3 novembre dovranno comparire davanti al gip Francesco Maccagnano per l’interrogatorio preventivo anche i dieci destinatari delle richieste di misure interdittive. Si tratta di rappresentanti dell’allora Comitato Ets, dell’ex direttore di stabilimento Vincenzo Dimastromatteo e di Antonio Mura, indicato quale Direttore Finanze Tesoreria e Dogana.

Aditya Mittal risponde di associazione per delinquere “allo scopo di commettere una serie di reati contro l’ambiente, l’incolumità pubblica e la pubblica amministrazione finalizzati a massimizzare i profitti e ridurre al minimo indispensabile i costi e le spese derivanti dalla gestione dello stabilimento siderurgico ex lIva di Taranto”. Del reato associativo sono accusati anche Lucia Morselli , Francesco Astorri, Alessandro Labile, Vincenzo Dimastromatteo (ex direttore di stabilimento), Antonio Mura (Direttore Finanze Tesoreria e Dogana), Francesco Alterio (ex capo area Cokeria) e Felice Sassi (dipendente AdI incardinato della funzione Ambiente).

Bernabè è indagato in concorso di truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche perché “adoperandosi e sfruttando – sostiene l’accusa – relazioni esistenti a influenzare funzionari pubblici di altissimo rilievo, sia nazionali che europei, per perorare la richiesta di restituzione”, avrebbe contribuito a indurre “in errore la Commissione dell’Unione Europea che si determinava a rilasciare una quantità di quote CO2 corrispondenti per l’anno 2020 e successive integrazioni per gli anni 2021-2022-2023 per complessive 238.512 quote”. (ANSA).