Ex Ilva, incontro al Ministero.Rizzo(USB): “Non è accaduto quello che ci aspettavamo”

Il commento del Sindacalista al termine della cabina di regia tecnica con l’Inps

“Non abbiamo sottoscritto il verbale dell’incontro di oggi che ha tenuto insieme un’ analisi tecnica del nuovo sistema di pagamento della cassa integrazione e l’esame congiunto della stessa, nuovo sistema che prevede il pagamento diretto da parte dell’INPS a differenza di quello che accadeva in passato, quando l’azienda anticipava le somme. Riconosciamo l’impegno mostrato dai tecnici del Ministero del Lavoro e dall’Inps, nonché l’assunzione dell’impegno a lavorare congiuntamente affinché i lavoratori ricevano nei tempi giusti i pagamenti. Al netto di questo, non è accaduto quello che ci aspettavamo; abbiamo auspicato, ma invano, che fosse l’azienda a pagare anticipatamente, garantendo tempi celeri. Inoltre oggi avremmo voluto aprire la discussione sulle proposte da noi avanzate per alleggerire gli esuberi: incentivi all’esodo, riconoscimento dei lavori usuranti e dell’amianto, lavori di pubblica utilità e prepensionamento. Oggi sarebbe stato necessario anche entrare nel merito delle modifiche che a nostro avviso vanno apportate al decreto in corso di conversione sulle misure straordinarie destinate all’appalto. Nulla di tutto ciò”!