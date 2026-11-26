Il gruppo indiano rilancia la propria proposta con una lettera inviata ai commissari, in risposta alla richiesta di ulteriori integrazioni
Il gruppo indiano Jindal ha rilanciato la sua offerta per l’ex Ilva con una lettera ai commissari dopo le richieste di integrazioni.
Il piano prevederebbe ora un piano di investimenti pari a 7,5 miliardi e un “eventuale secondo forno elettrico a Taranto”. Lo affermano all’ANSA fonti vicine al dossier, dopo le indiscrezioni pubblicate da alcuni quotidiani. (Ansa)