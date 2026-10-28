Ex Ilva: l’ impegno del Governo per la continuità produttiva dell’ acciaio

Fissato entro la metà di novembre un nuovo tavolo

Il Governo ha confermato il proprio impegno per dare continuità alla produzione dell’acciaio nell’ex llva e, in tale quadro, per dare prospettive industriali a tutti gli stabilimenti del gruppo, con DRI forni elettrici e tutte le attività di laminazione a caldo e verticalizzazione a freddo, anche valutando la partecipazione pubblica”.

Lo rende noto Palazzo Chigi a margine dell l’incontro con i sindacati sull’ex Ilva.Governo conferma impegno per dare continuità a produzione acciaioSono in corso – si legge ancora – iniziative per la ricerca di ulteriori commesse in grado di ridurre i periodi di inattività di tutti gli impianti, in particolare di Taranto, Genova, Novi Ligure e Racconigi.

E’ stato anche avviato un confronto con alcune grandi aziende, partecipate dallo Stato e non, che si sono dichiarate favorevoli a progetti di reindustrializzazione. Tale confronto – viene sottolineato ancora – si aggiunge a quello in corso relative ai progetti Zes e al lavoro del tavolo sulla reindustrializzazione di Taranto aperto presso il Mimit.Appuntamento a metà novembreIl Tavolo ex Ilva sarà convocato di nuovo entro la metà del mese di novembre. ( Teleborsa)

