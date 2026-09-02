Ex Ilva, l’8 settembre nuovo vertice a Palazzo Chigi

Al tavolo si incontreranno una delegazione del Governo, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti di Federmanager
La vertenza dell’ex Ilva di Taranto torna al centro del confronto istituzionale. È stato convocato per martedì 8 settembre, a Palazzo Chigi, un incontro promosso dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano. Al tavolo si incontreranno una delegazione del Governo, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti di Federmanager.
Al centro del confronto ci sarà la situazione dell’ex Ilva di Taranto, una delle vertenze industriali più rilevanti del Paese, con particolare attenzione alle prospettive dello stabilimento e al futuro occupazionale.