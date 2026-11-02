Ex Ilva, la cordata di Federacciai verso il ritiro: resta in campo Jindal

Le 15 aziende siderurgiche giudicano troppo complessa l’operazione dopo la due diligence sugli impianti. Attesa per la decisione ufficiale, mentre riemerge l’ipotesi Arvedi. Per Taranto si allontana il rilancio industriale

La cordata di Federacciai si avvia verso l’uscita dalla partita per l’acquisizione dell’ex Ilva. L’ipotesi di un investimento da parte delle 15 aziende siderurgiche che avevano manifestato interesse per il gruppo sembra ormai destinata a tramontare. È quanto emerso dall’incontro svoltosi questa mattina tra le imprese coinvolte, riunite sotto il coordinamento del presidente di Federacciai, Antonio Gozzi.

A pesare sulla possibile decisione è stata soprattutto la verifica approfondita delle condizioni degli impianti. L’esame tecnico ed economico avrebbe infatti restituito un quadro particolarmente complesso, inducendo la maggioranza delle società a considerare l’operazione troppo onerosa e rischiosa rispetto alle proprie possibilità.

La decisione definitiva non è stata ancora comunicata. Le 15 aziende si sono riservate altre 24-48 ore per valutare gli ultimi elementi prima di trasmettere una posizione ufficiale al governo. Un ripensamento, tuttavia, appare legato all’eventuale arrivo di nuovi elementi capaci di modificare sensibilmente lo scenario attuale.

Con il possibile passo indietro della cordata di Federacciai, l’attenzione si concentra soprattutto su Jindal. Il gruppo indiano, già interessato in passato anche all’acquisizione dell’area a caldo, si trova ora davanti a uno stabilimento con gli impianti fermi. Sullo sfondo riaffiora anche il nome di Arvedi: nelle ultime ore sono tornate a circolare indiscrezioni su un possibile coinvolgimento del gruppo siderurgico cremonese, che al momento non ha rilasciato dichiarazioni, mantenendo il massimo riserbo.

Per Taranto si profila dunque un ulteriore momento di incertezza. L’eventuale rinuncia delle imprese italiane restringerebbe il quadro dei soggetti interessati al rilancio dell’ex Ilva, rendendo ancora più difficile individuare una soluzione industriale per il futuro dello stabilimento. (Fonte Corriere della Sera)