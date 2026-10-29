Ex Ilva, la Fim-Cisl: “Accelerare la decarbonizzazione e garantire la continuità produttiva”

Uliano e D’Alò chiedono la convocazione urgente del tavolo a Palazzo Chigi e maggiori garanzie occupazionali per i lavoratori diretti e dell’indotto: “Servono investimenti per gli impianti green e un ruolo centrale dello Stato”

I segretari della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano e Valerio D’Alò, chiedono di accelerare il progetto industriale dell’ex Ilva, puntando sulla decarbonizzazione e sulla continuità produttiva, e sollecitano la riconvocazione urgente del tavolo a Palazzo Chigi dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato il fermo dell’area a caldo.

I due rappresentanti sindacali spiegano che si aspettavano una decisione meno drastica, che consentisse di accompagnare la transizione dagli altiforni ai forni elettrici con tempi più sostenibili sul piano sociale e occupazionale. Alla luce della pronuncia, ritengono però prioritario garantire la continuità della produzione di acciaio green e accelerare la realizzazione degli impianti per la produzione di DRI e dei forni elettrici, come annunciato dal Governo nell’ultimo incontro a Palazzo Chigi.

Uliano e D’Alò sottolineano inoltre la necessità di rafforzare le garanzie sugli ammortizzatori sociali per i lavoratori diretti e indiretti, estendendone la copertura oltre la fase transitoria prevista dal decreto. La soluzione, evidenziano, resta il rilancio di una produzione siderurgica ecocompatibile, accompagnato dalla massima continuità possibile degli stabilimenti di laminazione in tutti i siti del gruppo.

Per la Fim-Cisl è indispensabile individuare un percorso sostenibile e responsabile, con un ruolo centrale dello Stato nella tutela di un asset strategico per l’industria nazionale. Da qui l’appello alle istituzioni affinché collaborino alla costruzione di un futuro industriale capace di salvaguardare l’occupazione e promuovere la sostenibilità ambientale e la tutela della salute.

I due segretari concludono ribadendo l’urgenza di riconvocare in tempi brevi il tavolo sull’ex Ilva a Palazzo Chigi.