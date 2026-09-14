Ex Ilva, la protesta dell’indotto: lavoratori in corteo verso Palazzo di Città

Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d’Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza

Dopo l’assemblea davanti alla portineria imprese dello stabilimento ex Ilva di Taranto decine di lavoratori dell’indotto e rappresentanti sindacali hanno avviato un corteo per protestare contro l’annuncio dei licenziamenti collettivi che ha attraversato la strada provinciale per Statte e poi il rione Tamburi per dirigersi verso Palazzo di Città. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali.

Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d’Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. L’obiettivo è ottenere dal Governo risposte politiche e industriali prima che il rischio di licenziamenti si traduca in una nuova emergenza occupazionale per il territorio. (Ansa)