Ex Ilva, la Regione Puglia propone un piano straordinario per le bonifiche

La proposta di Decaro al decreto ex Ilva punta a estendere a Taranto e Statte il modello Bagnoli-Coroglio, con un commissario straordinario del Governo e Invitalia per coordinare bonifiche e rigenerazione urbana

La Regione Puglia punta a estendere al comprensorio di Taranto e Statte il modello di bonifica ambientale e rigenerazione urbana previsto per Bagnoli-Coroglio. È questo l’obiettivo dell’emendamento al decreto ex Ilva (decreto-legge 16 ottobre 2026, n. 185) presentato dal presidente della Regione, Antonio Decaro, alla Conferenza delle Regioni, con l’intenzione di sottoporlo al Governo in sede di Conferenza unificata. Proprio in seguito alla proposta, il Governo ha accettato di rinviare l’esame del decreto.

Nel dettaglio, la proposta modifica l’articolo 5 del decreto, che interviene sull’articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, relativo alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio.

L’obiettivo è riconoscere anche le aree ex Ilva del comprensorio di Taranto e Statte, ricomprese nel Sito di interesse nazionale (Sin) di Taranto, come aree di rilevante interesse nazionale da sottoporre a un regime speciale di intervento. Una scelta motivata, come si legge nell’emendamento, dalle “condizioni di estremo degrado ambientale e di rischio sanitario” in cui versa il territorio.

La proposta prevede la nomina di un Commissario straordinario del Governo e l’individuazione di Invitalia come soggetto attuatore. A loro spetterebbe il compito di predisporre un programma di riqualificazione, coordinandolo con gli interventi del Commissario straordinario per le bonifiche di Taranto e con quelli previsti dal Contratto istituzionale di sviluppo (Cis).

Il programma dovrebbe essere approvato attraverso una conferenza di servizi della durata massima di trenta giorni. L’approvazione avrebbe effetti rilevanti sul piano amministrativo e urbanistico: sostituirebbe tutte le autorizzazioni necessarie, costituirebbe variante urbanistica e comporterebbe la dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

La proposta della Regione introduce così un principio che va oltre il solo rilancio industriale dell’ex Ilva. Accanto al piano degli investimenti che il ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) sarà chiamato a predisporre, il futuro del territorio dovrà passare anche dal risanamento ambientale e dalla rigenerazione urbana. Due condizioni ritenute indispensabili per costruire una prospettiva di sviluppo sostenibile per Taranto e Statte.