Ex Ilva, l’appello al Governo, Decaro: “La salute non è negoziabile”

Il presidente della Regione Puglia chiede un piano industriale con tempi certi per bonifiche, decarbonizzazione e nuova occupazione. “Subito la convocazione di istituzioni e sindacati a Palazzo Chigi”

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, sottolinea che la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione segna un punto fermo nel percorso giudiziario sull’ex Ilva: la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori non può essere subordinata alle esigenze produttive.

Secondo Decaro, salute e lavoro non devono essere contrapposti, perché il lavoro da tutelare è quello svolto in condizioni salubri e sicure. Un principio che, afferma, deve orientare tutte le decisioni future sullo stabilimento siderurgico di Taranto. Il Governatore ricorda che la Regione Puglia è intervenuta nel giudizio a sostegno dei cittadini tarantini, sostenendo la necessità di un nuovo impianto completamente decarbonizzato. Alla luce della sentenza, ritiene ora urgente definire un piano industriale che eviti di scaricare sui lavoratori diretti e dell’indotto le conseguenze dei ritardi accumulati negli anni.

Decaro richiama quindi la responsabilità dello Stato nel garantire il reddito dei lavoratori e la tutela dell’occupazione nel territorio, attraverso un cronoprogramma vincolante per le bonifiche, la realizzazione di una nuova acciaieria green e l’insediamento di ulteriori attività produttive, con risorse certe e tempi definiti. Da qui la richiesta al Governo di riconvocare le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali per accelerare il percorso già avviato. La Regione Puglia, conclude il presidente, è pronta a collaborare per assicurare a Taranto un futuro in cui salute, lavoro e sviluppo possano coesistere senza conflitti. (Fonte TRM)