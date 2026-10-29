Ex Ilva, l’area a caldo si chiude. C’è l’ok della Cassazione

I giudici hanno confermato lo stop all’impianto perché rinviare ancora la bonifica delle oltre 2mila tonnellate di amianto è un rischio per la salute dei cittadini e viola le norme di prevenzione europee

La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite Civili, si è pronunciata sui ricorsi riuniti proposti da Ilva in Amministrazione Straordinaria da un lato, e da Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’Italia Holding dall’altro, rigettandoli integralmente. Con questa pronuncia viene confermato il provvedimento della Corte d’Appello di Milano che aveva ordinato l’inibitoria e la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto.

La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso depositato da un gruppo di residenti di Taranto per la tutela dei diritti fondamentali collettivi contro i pregiudizi alla salute e all’ambiente derivanti dalle emissioni dello stabilimento. Dopo il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano, la Corte di giustizia dell’Unione europea aveva stabilito che la direttiva sulle emissioni industriali impone la previa valutazione degli impatti sulla salute e sull’ambiente, l’esame di tutte le sostanze nocive e il divieto di ripetute proroghe in presenza di pericoli gravi, prevedendo la sospensione dell’attività. In seguito al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e al successivo decreto della Corte d’Appello di Milano che aveva disposto la sospensione dell’area a caldo subordinando la ripresa alla rimozione totale dell’amianto e al rientro delle polveri sottili entro limiti di sicurezza, le società avevano presentato ricorso per legittimità.

Nel decidere sui ricorsi, le Sezioni Unite hanno stabilito che il decreto della corte d’appello che accoglie l’inibitoria collettiva è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione in quanto provvedimento decisorio su diritti soggettivi. La Corte ha inoltre escluso qualsiasi difetto di giurisdizione del giudice ordinario, precisando che quest’ultimo, chiamato a tutelare diritti fondamentali di fronte a comportamenti lesivi dei privati, possiede il potere di disapplicare in via incidentale gli atti amministrativi illegittimi senza invadere la sfera riservata alla pubblica amministrazione.

La Suprema Corte ha confermato la validità della motivazione relativa alla presenza di amianto nello stabilimento, giudicando infondate le censure delle società. L’Autorizzazione Integrata Ambientale precedente imponeva la rimozione totale dell’amianto entro una certa scadenza, e l’autorizzazione successiva aveva illegittimamente avallato una proroga in contrasto con i principi unionali e di precauzione, considerando che le migliaia di tonnellate di amianto ancora presenti all’interno dei cowpers degli altiforni costituiscono una fonte di pericolo a causa della possibile dispersione di fibre. Questa ragione è stata ritenuta autonoma e interamente idonea a sorreggere l’ordine di sospensione dell’attività, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori censure relative alle polveri sottili.

Infine, la Corte ha compensato integralmente le spese processuali tra tutte le parti a causa della novità delle questioni trattate e ha disposto il raddoppio del contributo unificato a carico delle società ricorrenti.