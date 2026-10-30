Ex Ilva, le reazioni della politica dopo la decisione della Cassazione

Le dichiarazioni del Vicesindaco Mattia Giorno e dei due consiglieri comunali Lenti e Contrario

Il vicesindaco di Taranto, Mattia Giorno, all’ indomani della chiusura dell’ area a caldo, affida le sue dichiarazioni ai canali social: “È un fatto storico, segna un prima e un dopo nella storia di una città”

“Per più di sessant’anni – afferma – Taranto ha vissuto insieme alla grande industria. Intere generazioni ci hanno lavorato, tante famiglie hanno costruito attorno a quella fabbrica la propria vita. Ma ci sono state anche troppe persone che per quella stessa fabbrica hanno pagato un prezzo altissimo, anche tra i lavoratori. Ieri una sentenza ci ha ricordato che la salute viene prima di tutto. Che non può esserci produzione industriale che prescinda dalla tutela della vita delle persone

Il vicesindaco si interroga sul futuro: “Adesso è il momento della responsabilità”.

È compito della politica ora soffermarsi su alcuni punti fermi: “La prima cosa è la tutela dei lavoratori diretti e delle imprese dell’indotto”. “Taranto torni a immaginare il suo futuro*.

Per il Consigliere Comunale di Europa Verde / Avs, Lenti, è il momento di “superare definitivamente la dipendenza economica dall’acciaio,”. Le bonifiche apriranno nuove prospettive occupazionali e a salute dei cittadini per non sarà più sacrificata. Precisa:

“Basta parlare di decarbonizzazione come soluzione a ogni problema, se questa significa realizzare nuovi impianti potenzialmente impattanti”. È il momento di “superare la monocultura dell’ acciaio”.

Il consigliere comunale Luca Contrario dalla sua pagina facebook esprime stupore: “C’è un’aria strana, quasi irreale, in giro per Taranto in queste ore”.

“A fare da cornice – sottolinea- l’amarezza di chi pensa: ma ci è davvero voluto un tribunale per ricordarci che la salute non si tocca?”. Una cosa ovvia, che le istituzioni avrebbero dovuto difendere per prime, senza costringere una città intera ad aspettare un giudice”.

Dobbiamo pretendere a gran voce che lo Stato e il governo facciano la loro parte con investimenti imponenti per bonifiche ed alternative economiche: risorse capaci di tutelare chi lavora e di regalare un’occasione vera di riscatto a tutta la comunità.​Taranto ha tutte le carte in regola per farcela, Taranto lo merita. Taranto va risarcita.”