La circolare INPS rappresenta un primo risultato delle rivendicazioni di FIM, FIOM, UILM e USB, ma resta drammatica la situazione delle imprese dell’appalto. Chiesti ad ADI pagamenti immediati e garanzie sulle retribuzioni e sulle tredicesime

Si tratta di un primo importante passo concreto, che arriva a valle di un percorso di rivendicazioni, sollecitazioni e interlocuzioni, portato avanti dalle organizzazioni sindacali con determinazione, per difendere il reddito e garantire una risposta ai lavoratori delle aziende dell’appalto, sempre più esposti ad una crisi senza precedenti che ha assunto contorni ormai insostenibili: “Un risultato – dichiarano i sindacati – che dimostra quanto sia stato necessario, incalzare le istituzioni affinché si intervenisse a tutela dei lavoratori, in quanto, non possono continuare a pagare il prezzo di una crisi industriale di cui non sono responsabili”.

Le Segreterie territoriali di FIM, FIOM, UILM e USB di Taranto comunicano che, a seguito delle interlocuzioni avute con la Direzione Generale dell’INPS, presso il Ministero del Lavoro, lo scorso martedi 10, e del pressing esercitato in queste settimane è stata emanata ieri mattina, la circolare INPS relativa all’applicazione dell’articolo 1 del Decreto-Legge 16 ottobre 2026, n. 185, recante misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell’ex ILVA e dell’indotto.

La situazione dell’appalto è oramai drammatica, oltre ai problemi legati alla continuità occupazionale, si aggiunge una condizione economica sempre più acuta, determinata dai continui ritardi dei pagamenti delle fatture da parte di ADI in A.S. L’attuale situazione ha messo in ginocchio le imprese dell’indotto e il rischio di scaricare sui lavoratori il peso più insopportabile di questa crisi senza soluzioni, si è tramutato in realtà. Dietro ogni pagamento non effettuato ci sono stipendi che non arrivano, famiglie che non possono programmare il proprio futuro, mutui, affitti e bollette da non poter pagare. Inoltre, gli stessi lavoratori dopo aver garantito per anni i servizi essenziali dello stabilimento, oggi rischiano di dover rincorrere il diritto più elementare, ricevere regolarmente la propria retribuzione.

Ieri mattina le Segreterie territoriali hanno incontrato l’associazione datoriale AIGI, con cui hanno analizzato la criticità e la drammaticità della situazione degli appalti e dell’enorme difficoltà oramai insostenibile dei mancati pagamenti da parte di ADI in A.S. Tale situazione ha generato una crisi finanziaria profondissima, che rischia di travolgere l’intero sistema degli appalti: “Per queste ragioni – scrivono le sigle sindacali – abbiamo ritenuto indispensabile che, qualora non dovessero arrivare risposte concrete e tempestive, valuteremo la necessità di avviare una iniziativa di mobilitazione con tutti i lavoratori dell’indotto, al fine di ottenere le legittime rivalse. Non si può chiedere sacrificio, responsabilità e senso del dovere sempre e soltanto ai lavoratori, mentre continuano a mancare risposte, certezze e rispetto degli impegni assunti”.

L’indotto non può essere considerato una componente sacrificabile della vertenza ex ILVA: “Chiediamo pertanto ad ADI e a tutti i soggetti coinvolti di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità, garantendo immediatamente il pagamento delle spettanze arretrate e la certezza dei flussi finanziari necessari a evitare ulteriori ritardi nelle retribuzioni a partire dalle mensilità correnti e dalle future tredicesime mensilità”.

Le Segreterie territoriali di FIM, FIOM, UILM e USB continueranno a incalzare tutti i livelli istituzionali e aziendali affinché agli impegni seguano fatti concreti. Il provvedimento INPS rappresenta una prima risposta alle nostre rivendicazioni, ma non può diventare un alibi per lasciare irrisolte tutte le altre emergenze. I lavoratori dell’indotto hanno già pagato un prezzo altissimo: “La pazienza è finita, ora servono risposte, pagamenti e garanzie. In assenza di queste condizioni, la mobilitazione sarà inevitabile!” concludono.