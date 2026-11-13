Ex Ilva, Lucia Morselli in Procura a Taranto per l’interrogatorio

L’ex amministratrice delegata di Acciaierie d’Italia è indagata nell’inchiesta sulle emissioni dello stabilimento. La Procura ha chiesto per lei gli arresti domiciliari

Lucia Morselli al Palazzo di Giustizia di Taranto. L’ex amministratrice delegata di Acciaierie d’Italia è arrivata in tribunale per essere interrogata dal gip Francesco Maccagnano nell’ambito dell’inchiesta Ambiente Svenduto bis, che coinvolge la gestione dello stabilimento siderurgico.

Morselli è indagata per associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e truffa ai danni dell’Unione europea. Per lei e per altri due indagati, la Procura di Taranto ha chiesto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

“Purtroppo ho qualche cerotto, un intervento al viso, può succedere”, ha dichiarato ai giornalisti presenti all’ingresso del Palazzo di Giustizia. E sull’interrogatorio ha aggiunto: “Certamente siamo qui per questo, risponderemo e collaboreremo”. Poi, alla domanda sul suo stato d’animo, ha concluso. “Sto sempre bene a Taranto”.

L’inchiesta riguarda il presunto inquinamento provocato dalle emissioni dello stabilimento siderurgico nel periodo compreso tra il 2019 e il 2024 e le presunte irregolarità nella gestione delle emissioni di anidride carbonica e delle quote Ets.

Oltre all’ex amministratrice delegata di AdI, la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura riguarda Alessandro Labile, dirigente dello stabilimento, e Francesco Astorri, responsabile del Nucleo ispettivo di Ispra.