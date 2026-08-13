Ex Ilva, mamma Simona risponde a Decaro: “E’ forse un postino?”

In un video trasmesso dalla pagina fb dell’ associazione”Genitori Tarantini”,la mamma di Andrea, il tredicenne che aveva scritto una lettera al presidente della Regione Puglia, fa alcune precisazioni

Andrea, tredicenne tarantino affetto da una malattia rara è tra gli undici ricorrenti dell’ azione contro l’ ex Ilva. Nei giorni scorsi ha scritto una lettera al presidente della Regione Puglia. Simona Peluso, la mamma affida a un video social le sue contestazioni a quanto riferito da Decaro

Simona afferma: “Decaro ha strumentalizzato la questione letterina di Andrea, facendo intendere di averci invitati all’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Noi non abbiamo ricevuto alcun invito né tantomeno avremmo accettato” .

Il governatore ha espresso la sua intenzione di consegnare la lettera al Governo il 21 agosto, in occasione della cerimonia di apertura a Taranto dei Giochi. Nell’ occasione infatti, è prevista la presenza della premier Giorgia Meloni, dei ministri Abodi e Foti, e del presidente della Repubblica Mattarella.

Mamma Simona, replica: “Nessuno gli ha chiesto questo. Il destinatario della lettera rimane esclusivamente il presidente Decaro…É forse un postino?”

Continua: “Noi, come associazione Genitori Tarantini, abbiamo inviato una Pec chiedendo un incontro proprio per parlare della decarbonizzazione…non abbiamo mai avuto un riscontro”



Nella telefonata con Decaro, la donna aggiunge: “Io continuavo a chiedere questo incontro, lui continuava a chiedermi di farlo solo con me e Andrea. Ma non è così che deve essere”.

Sottolinea la posizione dell’ associazione :

“Continuiamo a ribadire con forza che la fantomatica decarbonizzazione richiesta da Decaro, con forni elettrici e Dri che inquinano quasi quanto la produzione a carbone, non è fattibile”.

” Non strumentalizzi più la lettera per sponsorizzare cose in cui non ci sentomao rappresentati. Chiuda la letterina a chiave nel cassetto a questo punto e spera che un domani i suoi figli non la leggano mai”

