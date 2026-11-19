Più informazione ai sindacati e coinvolgimento della Regione. Approvate anche le modifiche sulla certificazione delle unità produttive. L’esame riprenderà la prossima settimana

Le commissioni Industria e Affari Sociali del Senato hanno approvato l’emendamento proposto dai relatori Dario Damiani (FI) e Paola Mancini (FdI) all’articolo 1 del Dl con misure di sostegno per i lavoratori anche dell’indotto della ex Ilva.

L’emendamento estende alla “Regione territorialmente competente” l’informativa dei datori di lavoro dell’indotto ex Ilva ai sindacati, collegata alla domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito, sulle cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, dell’entita’ e della durata prevedibile e del numero dei lavoratori interessati. La proposta inoltre esplicita la facolta’ per i lavoratori di rivolgersi ai centri per l’impiego territorialmente competenti per il supporto alle attivita’ procedurali legate alla iscrizione alla piattaforma Siisl.

Disco verde sempre all’articolo 1 anche a due proposte (una di FdI e una del Pd) riformulate in modo identico secondo le quali la certificazione per la corretta perimetrazione dell’indotto deve indicare “specifica delle unita’ produttive presso cui operano i lavoratori interessati dalla sospensione o dalla riduzione dell’attivita’”. L’esame proseguira’ la prossima settimana. (Fonte Borsa Italiana)