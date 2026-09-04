Ex Ilva, partono le lettere di licenziamento nell’indotto: 2.500 lavoratori coinvolti

Aigi: “Atto inevitabile, giunti a questo punto per assenza di ragionevole programmazione”

L’Aigi (Associazione Indotto AdI e General Industries) ha trasmesso ai sindacati le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà un numero di lavoratori superiore alle 2.500 unità.

“Si tratta di un atto estremo e doloroso, al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell’Aigi Nicola Convertino in una lettera, definendo un “atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell’improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell’area a caldo già nel mese di ottobre.

Siamo giunti a questo punto a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende” (Ansa)