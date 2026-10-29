Ex Ilva, PeaceLink: “La Cassazione salva i bambini di Taranto, ora un’alleanza tra cittadini e lavoratori”

L’associazione esprime soddisfazione per lo stop all’area a caldo e rilancia la necessità di una riconversione economica e produttiva della città: “Gli 8,48 miliardi di debiti potevano finanziare un futuro diverso per Taranto”

L’associazione PeaceLink accoglie con soddisfazione la sentenza della Cassazione che conferma lo stop all’area a caldo dell’ex Ilva, interpretandola come un risultato importante nella lunga battaglia per la tutela della salute pubblica a Taranto. Secondo l’associazione, la decisione rappresenta il punto di arrivo di una mobilitazione portata avanti da cittadini che, attraverso l’Associazione Genitori Tarantini, hanno sfidato il potere per ottenere giustizia. PeaceLink esprime riconoscenza nei confronti dei legali Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano e della dottoressa Annamaria Moschetti, autrice della perizia sanitaria che ha documentato i danni alla salute della popolazione.

Guardando al futuro, l’associazione ritiene necessario costruire un’alleanza tra cittadini e lavoratori per rivendicare nuove opportunità occupazionali, fondate su un lavoro dignitoso, sicuro e rispettoso dell’ambiente e della salute. Nel comunicato, PeaceLink richiama inoltre i dati contenuti nell’ultima relazione semestrale dei commissari straordinari dell’Ilva, secondo cui l’azienda avrebbe accumulato debiti complessivi per 8 miliardi e 480 milioni di euro, registrando una perdita di 551,5 milioni nel primo semestre del 2026.

Secondo l’associazione, queste risorse avrebbero potuto sostenere una riconversione economica e produttiva dell’intera città, garantendo maggiori prospettive occupazionali ai lavoratori. PeaceLink critica quindi la scelta di proseguire con un progetto industriale che giudica fallimentare, sostenendo che gli investimenti avrebbero dovuto essere indirizzati verso un modello produttivo alternativo. Infine, l’associazione richiama il processo di vendita dello stabilimento, sottolineando come nelle trattative siano state avanzate offerte dal valore simbolico di un euro, elemento che, a suo avviso, conferma la necessità di ripensare radicalmente il futuro industriale di Taranto.