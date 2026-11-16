Ex Ilva, più tempo per valutare le offerte di Arvedi e Jindal

Secondo AGI i commissari avrebbero bisogno di più tempo per approfondire le proposte dei due gruppi. Intanto restano le incognite sui crediti delle imprese, sugli approvvigionamenti e sulla cassa integrazione per i 4.200 lavoratori dell’indotto

Potrebbero allungarsi i tempi per la valutazione delle proposte presentate da Arvedi e Jindal per l’acquisizione degli asset siderurgici dell’ex Ilva. I commissari straordinari di Ilva e Acciaierie d’Italia avrebbero infatti bisogno di ulteriori giorni per approfondire i contenuti dei due piani industriali e completare il confronto tra le offerte. A riferirlo è l’agenzia AGI, secondo cui l’esame, inizialmente previsto in conclusione entro la prossima settimana, richiederebbe un supplemento di istruttoria.

Le due manifestazioni di interesse, pervenute entro la scadenza di domenica scorsa a Project Sider, advisor incaricato dai commissari, necessiterebbero di alcuni chiarimenti e integrazioni da parte dei potenziali acquirenti. Elementi che, come riporta AGI, sarebbero indispensabili per consentire ai commissari di predisporre un quadro comparativo da sottoporre al Governo. Un eventuale slittamento della valutazione potrebbe avere conseguenze anche sul calendario del confronto con le organizzazioni sindacali, che hanno chiesto all’Esecutivo un incontro per conoscere gli ultimi sviluppi della vertenza.

Sul tavolo ci sono due progetti industriali differenti per dimensioni, investimenti e prospettive occupazionali.

I piani industriali di Arvedi e Jindal

Per quanto riguarda Arvedi, il programma prevederebbe un investimento complessivo di circa 3 miliardi di euro e l’obiettivo di arrivare a regime a una forza lavoro compresa tra 4.500 e 5.000 dipendenti. Il primo passo sarebbe l’installazione di un forno elettrico da 3 milioni di tonnellate annue, con avvio previsto nel 2030. L’impianto utilizzerebbe rottame e preridotto, quest’ultimo da reperire all’interno dell’Unione europea.

Il progetto contemplerebbe anche un secondo forno elettrico, sempre con una capacità produttiva di 3 milioni di tonnellate, oltre alla possibile realizzazione di un impianto DRI. Questi ulteriori interventi, tuttavia, sarebbero subordinati a fasi successive e al consenso della comunità locale e delle istituzioni. È quanto emerge dal quadro delle proposte ricostruito da AGI.

Diversa l’impostazione di Jindal, che avrebbe messo sul piatto un investimento da 1,5 miliardi di euro. Il piano prevederebbe inizialmente un solo forno elettrico, con una capacità di 2 milioni di tonnellate, e l’importazione dall’Oman di circa 4 milioni di tonnellate di bramme d’acciaio. A regime, gli occupati sarebbero stimati tra 4.000 e 4.500. Anche il gruppo indiano, tuttavia, non escluderebbe un successivo ampliamento con due forni elettrici e un impianto DRI, qualora le condizioni del mercato dovessero migliorare, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa.

I crediti dell’indotto e i pagamenti ancora attesi

Parallelamente alla partita della vendita, rimangono numerose questioni che riguardano la gestione corrente dello stabilimento e, soprattutto, le condizioni delle imprese dell’indotto. Tra le emergenze più urgenti c’è quella dei crediti non ancora riscossi dalle aziende che lavorano per il gruppo.

Come riporta AGI, le associazioni Aigi e Confapi avrebbero intensificato le sollecitazioni affinché vengano saldate le fatture scadute. Aigi avrebbe segnalato l’arrivo di alcuni pagamenti, ma per importi ancora insufficienti rispetto alle necessità delle imprese. Una situazione che alimenterebbe la preoccupazione anche in vista delle tredicesime, con il rischio che alcune aziende possano incontrare difficoltà nell’erogarle ai propri dipendenti.

Sul fronte delle risorse, Acciaierie d’Italia avrebbe attualmente a disposizione i 100 milioni di euro previsti da uno dei precedenti decreti, mentre i 40 milioni inseriti nell’ultimo provvedimento sarebbero ancora all’esame del Senato. Secondo quanto riferito da fonti vicine al dossier all’agenzia AGI, alcuni pagamenti sarebbero comunque stati effettuati, sebbene non nella misura auspicata dalle imprese dell’appalto. L’attuale amministrazione straordinaria, inoltre, avrebbe assunto anche i debiti rimasti insoluti durante la precedente gestione ArcelorMittal. I commissari sarebbero al lavoro per procedere con ulteriori liquidazioni.

Produzione e forniture, si lavora a un’intesa con Marcegaglia

Un altro capitolo riguarda la continuità produttiva e la disponibilità delle materie prime. Al Treno nastri 2, nell’area di laminazione, la produzione di coils sarebbe programmata per il mese di novembre, per dicembre fino a pochi giorni prima di Natale e nuovamente per gennaio.

Nel frattempo, sarebbe in corso un confronto con il gruppo Marcegaglia, tra i principali fornitori di bramme per lo stabilimento in questa fase, per raggiungere un accordo che garantisca la continuità degli approvvigionamenti almeno fino a giugno. Le quantità da fornire non sarebbero ancora state definite. Successivamente, con la conclusione della procedura di gara e l’individuazione del nuovo gestore, spetterebbe a quest’ultimo stabilire le strategie produttive e le modalità di approvvigionamento. Anche questo aspetto è stato evidenziato nella ricostruzione dell’AGI.

Cassa integrazione, attesa per i 4.200 lavoratori dell’indotto

Resta delicata anche la situazione occupazionale. Per i 9.622 dipendenti del gruppo Acciaierie d’Italia sarebbe già stata definita la procedura di cassa integrazione straordinaria, avviata dall’11 novembre, con i primi accrediti da parte dell’Inps attesi nel mese di dicembre.

Diversa la situazione per i lavoratori delle aziende dell’indotto e dell’appalto, per i quali il ricorso agli ammortizzatori sociali riguarderebbe circa 4.200 persone. In questo caso, come riferisce AGI, si attenderebbe ancora la circolare applicativa dell’Inps, che consentirebbe ai consulenti del lavoro delle imprese di avviare le pratiche. I sindacati auspicano che le indicazioni possano arrivare a breve.

La mensilità di novembre dovrebbe essere coperta dalla cassa integrazione con erogazione prevista a dicembre, mentre resterebbero incertezze sulle competenze relative a ottobre. Diverse aziende avrebbero infatti sospeso i dipendenti già dal mese scorso, subito dopo l’entrata in vigore del decreto sugli ammortizzatori sociali. Una condizione che potrebbe tradursi in stipendi di novembre assenti o fortemente ridotti, commisurati alle poche giornate effettivamente lavorate.

Mentre prosegue il confronto sulle offerte per il futuro industriale dell’ex Ilva, dunque, per centinaia di imprese e migliaia di lavoratori la priorità rimane quella di ottenere risposte concrete sui pagamenti, sulla continuità delle attività e sulle garanzie occupazionali.