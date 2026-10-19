lunedì 19 Ottobre 26
CP

Ex Ilva, protesta a Genova: bloccati gli accessi dell’aeroporto

Primo Piano

Articoli Correlati

Continuità operativa degli impianti strategici, la Camera avvia l’esame del decreto

CP -
Il disegno di legge di conversione, già approvato dal Senato, sarà al centro della discussione generale convocata per lunedì 19 ottobre alle ore 11 La...
Read more

Ambulanza danneggiata durante un soccorso, la Uil Fp: “Ora basta”

CP -
Vetri infranti e portiere divelte nell’ultimo episodio denunciato dal sindacato, che sollecita interventi immediati per tutelare il personale del SET 118 e annuncia possibili...
Read more

Ferrarese: “Nasce Embrace the future – Taranto 2036”

CP -
Si tratta di un progetto civico indipendente, aperto a tutti coloro che credono che il futuro di Taranto possa e debba essere diverso Le parole...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand