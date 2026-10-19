Ex Ilva, protesta a Genova: bloccati gli accessi dell’aeroporto

I lavoratori in corteo dallo stabilimento allo scalo di Sestri Ponente dopo l’aumento della cassa integrazione. La Fiom chiede risposte immediate al governo. In campo anche il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci

Nuova mobilitazione dei lavoratori dell’ex Ilva a Genova. Gli operai hanno sfilato in corteo dallo stabilimento fino allo scalo aeroportuale di Sestri Ponente, dove hanno bloccato gli accessi, annunciando l’occupazione dell’aeroporto. A comunicarlo è stato Armando Palombo, rappresentante sindacale unitario (Rsu) della Fiom.

La protesta, come riportato da La Repubblica, punta a ottenere risposte immediate dal ministero dopo la comunicazione inviata venerdì via Pec dai commissari straordinari, con cui è stato disposto un incremento della cassa integrazione a causa della carenza di approvvigionamenti di coils, i rotoli di acciaio necessari alle lavorazioni. Lo riferisce la Repubblica.

“Resteremo qui finché questo governo non ci dà una risposta”, ha dichiarato Palombo tra gli applausi e i cori dei lavoratori. “Finché il governo, che ha nominato i commissari, non li fa muovere da Roma e non ci dà una risposta chiara, molto chiara”.

Sul posto è arrivato anche il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che ha incontrato i sindacalisti alla guida della mobilitazione. “Genova vuole continuare a lavorare e ha un programma, accettato da Acciaierie d’Italia, per trattare materiale conto terzi in caso di chiusura a Taranto”, ha affermato Bucci. “L’accordo di mercoledì è in funzione e noi lavoriamo per questo. Chiederemo ai commissari di chiarire la situazione”.

Il governatore si è detto sorpreso dalla lettera dei commissari straordinari sull’aumento della cassa integrazione, ipotizzando che la decisione sia legata anche alla necessità di far fronte alle esigenze economiche.

Nel mirino dei lavoratori c’è un provvedimento che, secondo il sindacato, rischia di compromettere ulteriormente la continuità produttiva e le prospettive occupazionali dello stabilimento genovese. “In questo Paese, se le questioni non esplodono, non si arriva a capo di nulla. Vogliamo manifestare alla nostra maniera perché quel provvedimento venga annullato, rivisto, sterilizzato”, ha aggiunto Palombo.

Il rappresentante della Fiom ha poi richiamato le difficoltà legate al futuro industriale di Taranto e ai tempi necessari per la transizione energetica, contestando l’ipotesi di dover attendere anni prima di vedere una soluzione. “Se anche la fanno, e io me lo auguro, ci vogliono dieci anni. Possiamo aspettare dieci anni?”, ha incalzato, riferendosi alle prospettive di sviluppo legate al gas. “Non possiamo aspettare dieci anni, con il mercato che tira, i rotoli che potrebbero essere lavorati e la gente che ha i mutui da pagare. Non possiamo!”.