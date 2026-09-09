Ex Ilva, ricorso dei Genitori Tarantini: “C’è moderato ottimismo dopo l’udienza a Milano”

I legali esprimono soddisfazione per gli interventi in aula. Si attende nei prossimi giorni la decisione della Corte

Attesa per la decisione dei giudici. Di seguito la nota completa sull’esito dell’udienza a firma dell associazione Genitori Tarantini. “Notizie da Milano. Qualche minuto fa abbiamo sentito telefonicamente i nostri avvocati. Erano in taxi, e stavano per prendere i mezzi per tornare a casa. Con loro, anche l’avvocato di Codacons, intervenuto ad adiuvandum nella causa, che ha sopperito, con il suo intervento, alla debolissima richiesta della legale della Regione Puglia che non ha fatto altro che rimettersi alle decisioni della Corte.

Al di là del racconto dell’udienza, abbiamo avvertito distintamente nella voce una grande soddisfazione per gli interventi orali da loro proposti al Collegio giudicante. Soddisfazione anche per gli interventi dei legali delle controparti che sono apparsi poco incisivi e ripetitivi rispetto anche al decreto del luglio scorso.

Tra qualche giorno potremo leggere la sentenza. Per il momento, teniamo incrociate le dita, senza esaltarci ma coltivando, nel contempo, un moderato ottimismo. Crediamo che l’intera popolazione jonica debba essere felice di aver trovato professionisti di tale statura. È una fortuna che, a ben vedere, Taranto meritava già da tempo immemore”.